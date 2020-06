Marele Charlie Chaplin a scris faimoasa melodie de la "Telecinemateca" postului național. ”Pentru un solist mort de 17 ani!”

În 1967, marele Charlie Chaplin scrie scenariul și regizează ultimul său film, ”Contesa din Hong Kong”, o comedie romantică în care joacă Marlon Brando, Sophia Loren sau cel de-al treilea fiu al său, Sydney. Este a doua sa peliculă în care nu deține rolul principal (prima fusese ”Opinia publică” sau ”Parizianca”, 1923) și unica sa producție color. ”Contesa din Hong Kong” se baza pe chiar pe memoriile lui Chaplin. Acesta cunoscuse, prin 1920, în Franța, o rusoaică pe nume Moussia Sodskaia, alintată ”Skaia”, care apoi avea să se refugieze la Shanghai. Prin 1930, Chaplin vorbise cu faimoasa Paulette Goddard pentru o ecranizare, dar totul rămăsese la stadiul de proiect.

În 1967, Chaplin are 78 de ani și e cuprins de nostalgiile tinereții. Rex Harrison spune ”pas”, dar Marlon Brando acceptă rolul. Genialul actor și regizor merge mai departe și compune o melodie pentru acest film. O intitulează ”This is My Song” și o vrea cântată de Al Jolson, unul dintre cei mai mari artiști din istorie, comediant de seamă, dotat cu o voce incredibilă, rămas în istorie drept "The World's Greatest Entertainer". I se comunică faptul că acesta a decedat în...1950, pe 3 octombrie. ”Charlie Chaplin refuză să creadă că a scris o piesă pentru un artist plecat cu 17 ani în urmă”, aveau să scrie apropiații. Nu crede nimic, până când nu i se arată o fotografie cu piatra de mormânt al lui Al Jolson. Atunci decide ca în film melodia să fie interpretată doar...instrumental!