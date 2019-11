Pe vremea când voi râdeați de cerc, o eroină a Revoluției era înmormântată! ”Ooo, doamnă, rana s-a vindecat frumos!”

“Era aproape unsprezece, doisprezece noaptea, 16 Decembrie 1989. Ne uitam pe geam, vedeam coloana de manifestanţi şi în momentul acela am spus că vreau să merg şi eu cu ei. Mi-a fost ruşine că nu am fost cu ei de când începuseră. Eram cu tatăl meu acasă şi nu a vrut să-mi dea voie să plec. Ne-am certat, i-am spus că trebuie să merg şi eu în stradă, pentru că toţi, toată lumea e în stradă şi cum să stau eu să mă uit doar. Şi certându-ne m-am îmbrăcat în treining, m-am dus în hol, mi-am luat geaca numai şi am plecat, nici măcar nu l-am mai salutat. Am coborât în stradă, am simţit un sentiment de bucurie, faptul că în sfârşit putem spune “Jos Ceauşescu!”, “Vrem libertate!”, “Români, veniţi cu noi!”. Eram foarte mulţi oameni, dar ne simţeam unii pe ceilalţi foarte apropiaţi, foarte prietenoşi, ne simţeam de parcă ne cunoşteam de când lumea. Cu aceste sentimente şi senzaţii, de bucurie, am plecat cu coloana aceea de manifestanţi prin oraş ca să strângem cât mai multe persoane care să ni se alăture”...

”Fugiți, fugiți”!

”La un moment dat cineva a început să strige “Fugiţi, fugiţi!” şi fiecare a încercat să scape. Mie mi-au căzut cheile din buzunar şi nu ştiam dacă să mă opresc să le iau, dar ştiam că fără ele nu aveam cum să intru în casă. M-am oprit, m-am întors după chei şi în momentul acela am văzut un soldat cum lovea o bătrână cu patul puştii. În secundele acelea am avut aşa un sentiment că nu sunt suficient de puternică, că stau pe loc, că de fapt nu mă mişc. Mi-a fost o frică cumplită. Fugeam şi mă uitam după o poartă deschisă, într-o curte, unde să intru să mă ascund. Am ajuns pe strada Paris şi la prima curte pe care am văzut-o deschisă m-am aruncat pe burtă în nişte tufe de trandafiri care erau uscaţi. Stăteam acolo şi încercam să nu mi se audă nici măcar respiraţia, să pot să mă ascund cât mai bine. În timp ce stăteam acolo, au venit şi alţi oameni care se aruncau pe burtă în spaţiul acela ca să nu fie arestaţi sau bătuţi şi la un moment dat, în prima fază ne speriam unii de ceilalţi, dar după aceea, cum ne-am strâns prea mulţi şi nu mai încăpeam în locul acela, am intrat în scara acelei case cu două etaje, casă veche. Am stat acolo până la şase dimineaţa. Locatarii din acea casă ne-au auzit şi la un moment dat au ieşit pe casa scării şi au vrut să cheme miliţia. Ne-am rugat foarte mult de ei să ne înţeleagă, că nu suntem hoţi, că nu vrem să le facem nici un rău, doar ne ascundem ca să nu fim arestaţi. Oamenii au înţeles şi ne-au lăsat până la urmă să stăm acolo. Ţin minte că, în aceeaşi zi, m-am simţit foarte bine pentru ceea ce am făcut”...

”Cărțile cu Ceușescu erau distruse”

În data de 17 decembrie, pe la ora trei şi jumătate, patru a venit verişoara mea împreună cu prietenul ei să-mi povestească ce se întâmplă în oraş. Eu numai ce mă trezisem şi i-am spus că ştiu ce se întâmplă, că am participat noaptea trecută în oraş la evenimente. M-am pregătit să plec în oraş şi am plecat împreună cu verişoara mea şi cu prietenul ei. Ne uitam la ceea ce se întâmpla în centru, la librărie geamurile erau deja sparte şi cărţile cu Ceauşescu erau distruse, se vroia distrugerea lui, a ceea ce reprezenta el pentru noi....Din Complexul Studenţesc s-a hotărât să ne îndreptăm spre miliţie pentru a elibera toţi oamenii care au fost arestaţi în data de 16 Decembrie ziua şi noaptea. Traseul dinspre Complexul Studenţesc a fost hotărât să mergem pe străduţa care dă înspre Podul Decebal, între Parcul Poporului şi malul Begăi. Pe acea stradă am intrat cu coloana de manifestanţi, ţinându-ne de braţe şi cântând “Deşteaptă-te Române”, am înaintat, pe pod erau soldaţii (ne aşteptau) şi TAB-ul în spatele lor. Oamenii din coloană strigau “Suntem fraţii voştri!”, “Noi vrem, ca şi voi, o viaţă mai bună!”, “Şi părinţii voştri trăiesc greu!”. Ţin minte că s-a tras direct. Lângă mine era un băiat care mi-a spus “Hai să fugim, chiar se trage în noi”. În momentul acela m-am întors spre el şi am vrut să-i spun “Unde să mai fugim?”, în dreapta era gardul Parcului, foarte înalt, iar în stânga era malul Begăi, nu prea aveam unde fugi, dar după ce m-am întors înspre el, nu am mai apucat să-i spun nimic, am fost împuşcată. Am pus mâna la spate şi m-am uitat, am văzut că aveam sânge pe degete şi în momentul acela m-am blocat. Stăteam întinsă pe jos şi începusem să transpir foarte tare, în viaţa mea nu am transpirat aşa, era o transpiraţie rece şi foarte abundentă, respiram din ce în ce mai greu, îmi era foarte sete şi nu mă gândeam decât că trebuie să ajung la spital, atât. M-am ridicat de acolo, eram mai în faţă, nu ştiu cum am mers, nu ştiu cum… i-am ocolit pe cei care erau pe jos, nu ştiu să explic. Primele persoane pe care le-am întâlnit au fost două femei şi un bărbat, am ajuns lângă ei, am pus mâna pe umărul bărbatului şi am spus “M-au împuşcat!”. Toţi cei de acolo, care au văzut ce s-a întâmplat, cei care au participat în zona aceea s-au mobilizat, s-au mobilizat foarte repede, au mers la oamenii care locuiau în acea zonă, au bătut la uşi şi au întrebat cine are maşină particulară, ca să ne strângă pe toţi răniţii, să ne ducă la spital. Salvările nu au venit după noi. De acolo nici o salvare nu a cărat nici un rănit. În zona Podului Decebal au fost rănite douăzecişiunu de persoane, patru au murit”…