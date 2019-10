Craniile de cristal: Invenția vechilor civilizații sau creația extratereștrilor? „Blestemăția asta nici nu ar trebui să existe”

Citește și: Descoperire EPOCALĂ în Mexic. Întreaga istorie S-AR PUTEA SCHIMBA, dacă se confirmă!

În 1970, Frank Dorland a arătat craniul unor specialiști de concernul Hewlett-Packard, al cărui laborator de cristale era considerat expert în cuarț, concernul fiind un foarte cunoscut producător de generatoare cu cuarț. În raportul său, L. Barry, inginer al concernului, menționează:

„Am cercetat craniul pe toate cele trei axe optice și am descoperit că este format din tre-patru-concrețiuni. Analizând concrețiunile, am descoperit că ele se dezvoltă dintr-un singur centru și formează un singur cristal continuu. De asemenea, am descoperit că întregul craniu, inclusiv maxilarul inferior, este tăiat dintr-o singură bucată de cristal. Pe scara Moos, cristalul de stâncă are un grad de duritate mare, și anume de șapte, mai mare având numai topazul, corindonul și diamantul. În ceea ce privește prelucrarea, el nu poate fi tăiat decât cu diaman. Cu toate acestea, oamenii din vechime au reușit spâă-l prelucreze. Și u au executat numai craniul prorpiu-zis, ci au tăiat din aceeași bucată și maxilarul inferior, precum și locurile de îmbinare articulată a acestuia. La o asemenea duritate a materialului este mai mult decât ciudat, și iată de ce: în cristale, dacă sunt formate din mai mult de o cncrețiune, există tensiuni interioare. Dacă se apasă vârful tăișului pe cristal, din cauza tensiunilor existente, cristalul se poate sparge în bucăți, de aceea el nu trebuie tăiat. Dar acest craniu a fost fpcut de cineva dintr-o singură bucată cu o asemenea grijă, de parcă nici nu l-ar fi atins în procesul de tăiere”.