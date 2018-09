Au apărut fotografii surprinse la scurt timp după moartea lui Marilyn Monroe! Cum arăta dormitorul divei de la Hollywood, în care fost găsită fără suflare

Moartea lui Marilyn Monroe a ridicat, de-a lungul timpului, numeroase semne de întrebare și, mai mult de atât, a dat naștere multor ipoteze. În ciuda verdictului dat de oamenii legii, oamenii continup să lanseze teorii ale conspirației despre trecerea în neființă a starului de la Hollywood.



Dormitorul lui Marilyn Monore la scurt timp după ce starul a fost găsit mort

Marilyn Monroe s-a stins din viață pe 5 august 1962, moartea ei șocând, la momentul acela, lumea întreagă, întrucât era unul dintre cele mai populare staruri de la Hollywood.



La ora 3.00 dimineața, menajera lui Marilyn, Eunice Murray, a observat că lumina din dormitorul acesteia era aprinsă, însă ușa era încuiată. Fără să stea prea mult pe gânduri, ea l-a sunat pe psihiatrul lui Marilyn, pe doctorul Ralph Greenson, care a sfătuit-o să se uite pe fereastră să vadă dacă este în regulă. Atunci, însă, ea a observat-o pe blonda focoasă întinsă pe pat, goală, cu fața în jos, acoperită de o pătură și având într-o mână receptorul telefonului.

La scurt timp, Dr. Greenson a sosit, a spart o fereastră și a intrat în camera lui Marilyn, pe care a găsit-o moartă. La 4.25, poliția din Los Angeles a ajuns la fața locului și a început investigațiile.



În urma anchetei, oamenii legii au stabilit că Marilyn Monroe a murit după ce și-a administrat o supradoză de sedative. Totuși, oamenii și acum continuă să lanseze fel și fel de ipoteze. Sustinatori ai teoriei conspirației cred că moartea ei nu a fost un accident sau o sinucidere, ci o crimă comandata de John sau Robert Kennedy sau chiar de CIA sau de Mafie.



Trupul neînsuflețit al Marilyn Monore, în timp ce era ridicat pentru autopsie

Menajera lui Marilyn Monroe, Eunice Murray și Norman Jeffries, în timp ce părăseau casa la scurt timp după decesul artistei

Ani la rând, după moartea ei, fostul ei soț, Joe DiMaggio, i-a lasat buchete de trandafiri la mormânt.

De asemenea, imaginile cu dormitorul în care a fost găsită artista moartă au făcut înconjurul lumii.

Cine a fost Marilyn Monroe

Marilyn Monroe a devenit o adevărată legendă după moartea eitragică, din 1962, cauzată de o supradoză de medicamente. Actriţaamericană a fost celebră şi pentru relaţiile pe care le-a avut cu oserie de bărbaţi faimoşi ai acelor vremuri, inclusiv cu dramaturgulArthur Miller - care a fost, totodată, unul dintre cei trei soţi aiei -, dar şi pentru presupusa ei aventură cu preşedintele americanJohn F. Kennedy.

Diva americană, celebra pentru rolurile din "Niagara", "Șapte ani de căsnicie/ The Seven Year Itch", "Unora le place jazz-ul/ Some Like It Hoț" și "Inadaptații/ The Misfits", a decedat pe 5 august 1962, la vârsta de 36 de ani, în urmă unei supradoze de medicamente.

Sursa: www.vintag.es, mediafax.ro

Credit foto: www.vintag.es