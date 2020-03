„Încercați să mă scoateți iute! Nu o mai suport pe moartă! E plin de sânge aici”. Florica Iordache, îngropată de vie la Scala, 65 de ore! Ce l-a auzit spunând pe Ceaușescu

Florica Iordache cere un fierăstrău, să își scoată picioarele de sub scânduri și să taie niște sârme ce o țin, de asemenea, strânsă acolo. I se dă un bomfaier înfășurat cu o cârpă la cap, să nu o rănească.

Și a ieșit Florica. Vie, întreagă. Îi privește uimită pe cei din jur. Recunoaște că i-a fost frică și că a crezut că va muri.

„Mi-a fost frică, la început. În primele dpuă zile. Nu se auzea nimic. Niciun sunte. Era și colega ema moartă lângă mine... M-am gândit că o să mor. Apoi m-am gândit la soțul meu, Ce-o fi făcând el acum? - îmi ziceam. E mort, e viu? Ce-o fi oare cu el?

Apoi m-am gândit că în seara aceea puteau să lucreze în locul meu alte două femei. Ar fi puut să fie la lucru Constanța Arnăuțoiu, dar se rănise la mână și avea concediu medical.

Apoi ar fi trebuit să lucreze Ioana Mincă, dar avea acasă un nepoțel pe care n-avea cu cine să-l lase și m-a rugat pe mine să-i țin eu locul. Așa s-a întâmplat că în seara de 4 martie mă aflam eu și nici una din ele în spălătorie la Scala. Poate că a fost mai bine așa. Poate că dacă ar fi venit vreuna dintre ele două ar fi murit, cine știe? Ca și colega noastră Cioabă...

Apoi nu mi-a mai fost teamă, pentru că am auzit câteva voci. Apoi am auzit un om care a zis: Trebuie s-o salvați cu orice preț pe această femeie. Am aflat după aceea că era Nicolae Ceaușescu. Am așteptat. Știam că voi fi salvată”, are să mai spună Florica, la Spitalul militar Central, pe 10 martie, după 65 de ore petrecute îngropată de vie.