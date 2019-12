De 25 de ani, sunetele ei se aud peste tot în lume. 1994 este începutul unei istorii scrise de o melodie care răscolește trăiri și fabrică emoții de mai bine de două decenii

"All I Want for Christmas Is You" a ajuns să fie cel mai bine vândut cântec de Crăciun solidificat în cultura și muzica populară, fiind totodată și cea mai cântată melodie de sărbători din istoria modernă scrisă în doar 15 minute.

Melodia este co-scrisă și interpretată de cântăreața și compozitoarea americană Mariah Carey. Columbia Records l-a lansat pe 29 octombrie 1994 ca single al principalului său album de studio și al primului album de sărbători, Merry Christmas (1994).

Piesa a avut succes comercial, ajungând în topurile din Australia, Austria, Canada, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Ungaria, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Letonia, Lituania, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Suedia, Elveția și Statele Unite atingând numărul doi în Japonia, Germania și Regatul Unit, și primii 10 în alte câteva țări.

Cu vânzări globale de peste 16 milioane de exemplare, piesa rămâne cel mai mare succes internațional al lui Carey și este cel de-al 12-lea single cel mai vândut din toate timpurile și cel mai bine vândut single de Crăciun de către o artistă feminină.

Din 2017, s-a raportat că piesa a câștigat 60 de milioane de dolari în drepturi. Pentru săptămâna care se încheie pe 21 decembrie 2019, melodia a ajuns pentru prima dată numărul 1 pe Billboard Hot 100, la 25 de ani de la lansarea sa originală, rupând ulterior mai multe recorduri de diagramă.

Două videoclipuri muzicale au fost comandate pentru celebra piesă: videoclipul principal al melodiei prezintă imagini în stil cinematografic, de acasă, din intimitatea lui Carey. Câinii și familia activitățile din timpul sărbătorilor, precum și artista îmbrăcată într-un costum de Moș Crăciun pe o coastă de zăpadă. Soțul de atunci, Tommy Mottola, îl înfățișează pe Moș Crăciun, aducându-i cântăreței un cadou. Cel de-al doilea videoclip a fost filmat în alb și negru și o prezintă pe Carey îmbrăcată în stilul anilor '60 în omagiul The Ronettes, alături de cântăreți și dansatoare de sex feminin.

Carey a interpretat „All I Want for Christmas Is You” în timpul numeroaselor apariții și turnee în direct de-a lungul carierei. În 2010, Carey a reînregistrat piesa pentru cel de-al doilea album de sărbători, Merry Christmas II You, intitulat "All I Want for Christmas Is You (Extra Festive)". Carey a reînregistrat piesa ca duet alături de cântărețul canadian Justin Bieber pentru albumul său din 2011 Under the Mistletoe, intitulat "All I Want for Christmas Is You (SuperFestive!)". Piesa a fost acoperită de mulți artiști de-a lungul anilor.

Piesa a ocupat locul întâi atât în clasamentul revistei Rolling Stone, cât şi în Billboard Hot 100 de săptămâna aceasta, scrie Variety.

Lansat în 1994, cântecul nu a fost eligibil pentru topul Billboard Hot 100 pentru că nu a fost disponibil ca single fizic. După ce a întrunit condiţiile, ani mai târziu, a ajuns cel mai sus în top pe locul al treilea, în 2018.

„All I Want For Christmas Is You” se află pe primul loc în topul Amazon Music începând cu 25 noiembrie.

În prezent, single-ul se apropie de pragul de 1 miliard de accesări online.

„Am reuşit”, a scris pe Twitter artista premiată de cinci ori cu Grammy.

Mariah Carey, născută pe 27 martie 1970 (49 de ani) este o cântăreață de muzică pop și R&B, compozitoare, producătoare și actriță americană. Mariah Carey a avut 18 piese pe primul loc în top Billboard, mai multe decât oricare alt artist alb, iar Recording Industry Association of America (Sindicatul Cântăreților Americani) a plasat-o pe locul trei cea mai bine vândută artistă, după Barbra Streisand, Mylène Farmer și Madonna. Pe lângă succesele ei comerciale, Carey a câștigat cinci Premii Grammy, 19 World Music Awards, 11 American Music Awards și 14 Billboard Music Awards.