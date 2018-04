„Dennis, pericol public” e mic copil! Un puști de 12 ani a furat banii părinţilor şi a fugit în vacanţă în Bali, la peste 6.500 km de casă: „A fost grozav. Îmi doream mult să plec într-o aventură!“

Dacă un regizor curajos ar vrea să transpună într-un film aventurile unui copil din Australia care a fugit de acasă tocmai în Bali, la peste 6.500 km de casă, sar putea să pună mâna pe mult râvnita statuetă de Oscar!

Sau măcar să realizeze o megaproducție cinematografică care să depășească în notorietatea ”EuroTrip”, filmul pe care poți să îl urmărești și de zece ori și să nu te mai saturi de el. Și, poate, să regreți, că nu ai fost și tu unul dintre protagoniști.

După supărare, vacanțăăăăăăăăăăăăă!

Puștiul din Sydney, Australia, a furat cardul de credit al părinţilor, şi-a păcălit bunica să îi dea paşaportul, şi a plecat într-o vacanţă în Bali, după ce sa certat cu părinții. Furios pe părinţii lui în urma unei discuţii aprinse, copilul a decis să-şi ia o vacanţă ca să uite de supărare. Băiatul le ceruse, fără sorți de izbândă, bani pentru a pleca într-o vacanță.

Deşi mama sa i-a spus că nu poate să meargă în Bali, puştiul i-a dovedit contrariul. A furat cadrul părinţilor, a păcălit-o pe bunică să-i înmâneze paşaportul şi a reuşit să-şi rezerve singur bilete de zbor printr-o companie aeriană care le permite minorilor să zboare neînsoţiţi şi a făcut rezervări la un hotel din Bali.

A fost legitimat o singură dată

Înainte de a-și lua zborul, la propriu, le-a spus părinţilor că pleacă la şcoală, însă în schimb a mers cu scuterul până la gară, apoi a luat trenul spre aeroport. A trecut cu brio prin checkin și filtrele de control din terminal și sa îmbarcat în avion spre Perth, unde a făcut o escală, apoi a zburat în Indonezia.

O singură dată, puștiul a fost oprit pentru a i se cere acte: în Perth, unde a trebuit să le prezinte funcţionarilor de la aeroport un act care să ateste că a împlinit 12 ani.

Părinții, de la revoltă la îngrijorare maximă

„ Mi-au cerut doar carnetul de elev şi paşaportul, ca să le dovedesc că am 12 ani. A fost grozav, pentru că îmi doream mult să plec într-o aventură” , a declarat australianul jurnaliștilor de la The Guardian.

Ajuns al destinație, s-a cazat la hotel, spunând la recepâie că el a sosit mai devreme, dar că urmează să ajungă şi sora lui în scurt timp.

În tot acest timp, părinții au trecut printr-un adevărat tăvălug de emoții: de la uimire, la revoltă și muuuuuultă îngrijorare pentru viața fiului lor. Când nu a mai ajuns la şcoală, profesorii i-au alertat. După ce au descoperit istoricul căutărilor pe internet, cei doi au aflat că puștiul se află în Bali.

Mama lui: „Nu îi place să audă cuvântul «nu»!”

Mama lui a luat primul avion spre Indonezia pentru a-și aduce înapoi acasă odrasla. „Nu îi place să audă cuvântul «nu». Am fost şocaţi... nu există sentiment care să descrie ce am simţit noi când am aflat că este plecat din ţară“, a declarat mama copilului.

Dincolo de îngrijorarea adusă părinților, trebuie să recunoaștem că băiatul a demonstrat că e inteligent și poate face față cu brio oricărei provocări!