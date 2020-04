Eminescu i-a furat lui Amza Pellea două premii ”Oscar”. ”Grijania ei de lume!” 89 de ani de la naștere

Când cadrul se lărgește, Ipu, nebunul satului, care luptase în prima mare grozăvie mondială, la Bătălia de la Doberdo, unde fusese rănit la cap și de unde se-ntorsese cu mintea rătăcită din tranșee, e colo-n capul mesei. Toți s-au ridicat să se văicărească: popa, primarele, notarul, soațele, copilandrele..Toți se dau de ceasul morții, toți își freacă palmele a deznădejde! Părintele Ioan, Besoiu, Dinică, cel ce face și desface actele, Tavi Cotescu, doctorul Bunu, Ioana Bulcă, Margareta...

Doar Ipu și elevul aflat în vacanță, orfan de părinți și de frate, Cristian Șofron, mai stau pe scaune. ”Bine, am să mă duc și-am să le spun că l-am omorât eu!” Nu există scenă precum aceasta în întreaga filmografie românească. Vara lui 1944. Nemții, în retragere, pierd un om, ucis într-un sat. Cer ca până de dimineață să li se dea un vinovat, altfel nimicesc orice suflare din jur. Ipu, cunoscut ca baciul Tudor, se oferă să se ducă el, să recunoască ceea ce nu are de recunoscut. Divorțase de soție, Fumegoaia, cu vroe 23 de ani în urmă. N-o scosese din suflet, o păstrase acolo, într-un cotlon. Amza Pellea interpretează magistral. ”Mormântul să mi-l faceți colo, lângă salcie, unde odihnește dom' primar Oancea”, cere. I se dă totul, pământ, mult pământ, i se face promisiune de aranjament de slujbă ca la carte, sora, Catița, se alege cu 25.000 de lei de la medic...Dar totu-i în zadar: frontul îi împinge pe friții lui Sergiu Nicolaescu, care, în retragere, uită că au de pedepsit pe cineva și pleacă degrab', în fum și colb, călare pe motorizatele lor...

Ipu și băiatul se joacă pentru ultima oară de-a țarul și de-a Napoleon. Priviți cu atenție imaginile în care bătrânul sărută mâna celui mic și îi spune: ”Iartă-mă, iartă-mă că m-am terfelit și eu. Sărăcia”...