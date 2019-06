I-a trimis un pistol și l-a rugat să se sinucidă! Povestea piesei „Billie Jean”, ce l-ar fi putut costa viața pe Michael Jackson. „Mașina luase foc. Eu cântam”

Melodia „Billie Jean” l-ar fi putut costa pe Michael Jackson chiar viața, înainte de a deveni nemuritoare, iar sursa de inspirație pentru versurile acesteia ar fi fost una cu adevărat tulburătoare.

Piesa „Billie Jean”, lansată pe 2 ianuarie 1983, a fost scânteia în urma căreia celebritatea lui Michael Jackson a explodat, „afectând” întreaga lume.

„Billie Jean nu este iubita mea/ Este doar o fată care susține că eu sunt acela/ Dar copilul nu este fiul meu”, spune refrenul hitului ce a generat curiozitatea fanilor în privința personajului misterios despre care a cântat Michael Jackson.

Adevărata Billie Jean avea probleme psihice. I-a trimis un pistol lui Michael Jackson și l-a rugat să se sinucidă

Cea mai întunecată variantă a poveștii din spatele melodiei „Billie Jean” a fost spusă de biograful John Randall Anthony Taraborrelli – mai scurt, J. Randy Taraborrelli, în cartea „The Magic and the Madness”, pe care a publicat-o în anul 1991.

El susține așa: Billie Jean a existat în realitate și a fost o femeie cu probleme psihice, obsedată de Michael Jackson, care a susținut că megastarul a fost tatăl unuia dintre gemenii ei. Această „Billie Jean” i-a trimis numeroase scrisori megastarului, spunându-i că îl iubește, implorându-l să aibă o relație cu ea și apoi acuzându-l că nu își asumă responsabilitățile ca… tată, pentru „fiul lor”.

Lucrurile ar fi degenerat până la punctul în care, în anul 1981, „adevărata Billie Jean” i-ar fi trimis lui Michael Jackson un pachet în care s-ar fi aflat o fotografie a ei, o scrisoare și un pistol. În scrisoare, ea l-ar fi instruit pe Michael Jackson să se sinucidă în ziua și în momentul exact în care ea avea să omoare bebelușul pe care l-ar fi avut cu el și să își pună capăt propriei vieți.

Reacția lui Michael Jackson la această scrisoare tulburătoare ar fi fost una bizară. Regele Muzicii Pop ar fi înrămat fotografia „adevăratei Billie Jean” și, spre disperarea mamei lui, ar fi expus-o pe un perete al încăperii în care el și familia lui obișnuiau să ia cina.

Ulterior, familia Jackson ar fi aflat că „adevărata Billie Jean” a fost internată într-o clinică de psihiatrie. Întreaga poveste i-ar fi provocat coșmaruri lui Michael Jackson.

Taraborrelli a spus că această variantă a poveștii este susținută de „mai multe interviuri cu Michael Jackson și persoane din cercul lui strâns”.

Altă variantă a poveștii. „Adevărata Billie Jean” ar fi Theresa Gonsalves, care a făcut amor cu Michael Jackson

O altă variantă a poveștii este că „adevărata Billie Jean” a fost Theresa Gonsalves, o femeie care susține că a făcut amor cu Michael Jackson și că la vârsta de 19 ani, acesta nu mai era virgin.

Potrivit lui June Forrester, autoarea cărții „Michael Jackson and women” („Michael Jackson și femeile”), Theresa Gonsalves a fost fană a megastarului dintotdeauna.

Născută în 1958, în Boston, Theresa Gonsalves a fost fasciantă de The Jackson 5, la începutul anilor 1970, iar membrul trupei preferat de ea a fost Michael Jackson. I-a scris sute de scrisori, încă din copilărie, descriindu-i megastarului viața ei de zi cu zi. La școală, ea obișnuia să scrie pe tablă „Îl iubesc pe Michael Jackson”.

În timpul unui concert din octombrie 1970, Theresa Gonsalves a trăit o experiență uluitoare. Michael Jackson s-a uitat în ochii ei, de pe scenă, la Boston Gardens, și i-a spus: „Ai vrea, te rog, să iei loc, ca să pot continua spectacolul?”. La vremea aceea, ea și megastarul aveau vârsta de 12 ani.

După aceea, Theresa Gonsalves a început să îi trimită scrisori după scrisori lui Michael Jackson. El nu i-a răspuns, dar ar fi citit scrisorile, din care ar fi aflat cum arăta „lumea reală”.

Pentru a-și celebra ziua de naștere, la 16 ani, Theresa Gonsalves a decis să cumpere un bilet pentru un zbor din Boston în Las Vegas, pentru a vedea un spectacol al trupei The Jackson 5. Adolescenta și-a strâns banii lucrând după ore pentru a-și împlini acest vis.

Astfel, în octombrie 1974, Theresa Gonsalves ar fi avut parte de încă o experiență incredibilă. Ea ar fi ajuns să vorbească la telefon cu Michael Jackson, iar el și-ar fi amintit scrisorile trimise de ea.

Apoi, potrivit autoarei June Forrester, Michael Jackson a decis ca Theresa Gonsalves să fie invitata lui, în perioada 20 – 28 noiembrie, în Las Vegas. Cei doi ar fi devenit prieteni. „Am continuat să îi trimit scrisori și el a continuat să le citească. Am mers cu avionul în câteva alte locuri pentru a petrece timp cu el. Am fost invitată în locuința lui și, când filma pentru filmul «The Wiz», am petrecut două săptămâni în New York, vizitându-l”, a spus Theresa Gonsalves.

Michael Jackson ar fi invitat-o pe Theresa Gonsalves în apartamentul lui, spunându-i să rămână cu el, în loc să stea singură în camera ei de hotel.

Într-o noapte, Michael Jackson era foarte entuziasmat de platourile de filmare pentru „The Wiz” pe care avea să ajungă în dimineața următoare. Megastarul și Theresa Gonsalves au ajuns să se sărute și să facă amor.

„Erai atât de emoționat. Și eu eram, dar tu erai parcă mai emoționat decât mine. Este amuzant că amândoi voiam să se întâmple asta, dar eram nesiguri pe noi. Ne-am sărutat lent. Învățam. Ai spus că am buze moi. Îți mângâiam brațul gândindu-mă că, deși ești slăbuț, cu siguranță ai mușchi bine definiți. Eram fâstâciți. Mi-ai desfăcut nasturii de la pijama. Mâinile tale erau fierbinți și moi pe sânii mei. Îmi era teamă să îți ating zona intimă, dar mi-ai luat mâna și m-ai ghidat acolo. Te-am ghidat la rândul meu și am făcut amor uitându-mă în ochii tăi. Îmi amintesc că nu mai eram agitată. Nu am folosit protecție. Nu plănuisem să facem amor”, a scris chiar Theresa Gonsalves, în cartea „Remember the time”.

Relația lor s-a încheiat brusc, după ce Michael Jackson, de 21 de ani, i-ar fi cerut să se mute în California. Acolo, însă, a intervenit tatăl megastarului, Joe Jackson, care ar fi pus capăt legăturii lor amoroase.

Ulterior, Theresa Gonsalves a devenit mamă și a continuat să îi scrie lui Michael Jackson despre viața ei amoroasă și despre copil. Theresa a devenit „femeia misterioasă” din spatele melodiei „Billie Jean”, deși nu a susținut niciodată că fiul ei este al megastarului.

Când Star Magazine a scris, în 1984, că Theresa Gonsalves este „adevărata Billie Jean”, Michael Jackson a sfătuit-o să ceară bani pentru interviul ce i-a fost solicitat, adăugând că are permisiunea să spună orice dorește. Ulterior, relația lor s-a încheiat, după alte două întâlniri – în 1986 și în 2003.

Varianta „oficială” a poveștii din spatele melodiei „Billie Jean”. Declarațiile lui Michael Jackson

Varianta „oficială” a poveștii din spatele melodiei „Billie Jean” – cea spusă de însuși Michael Jackson, este că versurile nu au fost inspirate de o femeie anume, ci de un anumit tip de femei, cu care au avut de-a face frații lui.

„Nu a existat niciodată o Billie Jean. Versurile melodiei se referă la mai multe persoane cu care au avut de-a face frații mei de-a lungul timpului. N-am putut niciodată să înțeleg cum aceste fete puteau să spună că poartă în pântece copiii unor oameni, când nu are adevărat”, a declarat Michael Jackson în autobiogradia lui, „Moon Walk”, din 1988, ce are o prefață semnată de Jacqueline Kennedy Onassis.

Michael Jackson a făcut aceeași declarație și cu alte ocazii, între care s-a numărat un interviu din anul 1996.

„Billie Jean este anonimă. Ea reprezintă, de fapt, un anumit gen de fete - noi le spuneam groupies. Stăteau pe lângă ușile din culise și urmăreau să aibă relații cu membrii oricărei trupe care venea în oraș. Cred că am scris aceste versuri fiind inspirat de experiența pe care am avut-o cu frații mei când eram mic. Erau multe fete Billie Jean atunci. Foarte multe fete pretindeau că au copii cu câte unul dintre frații mei”, a mai explicat Michael Jackson.

Michael Jackson a fost la un pas de moarte în timp ce lucra la melodia „Billie Jean”

Într-un interviu, Regele Muzicii Pop spunea că „un muzician” simte când lucrează la ceva ce urmează să aibă succes. Megastarul a povestit cum, fiind complet absorbit de melodia „Billie Jean”, s-a aflat la un pas de moarte.

„Un muzician știe când este pe cale să lanseze un hit. Totul trebuie să pară că este perfect. Un asemenea proiect îți dă un sentiment de mulțumire, te face să te simți bine. Așa m-am simțit eu când am lucrat la «Billie Jean». Am știut că va avea succes când am scris-o”, explica Michael Jackson într-un interviu.

Viața lui Michael Jackson a fost în pericol în timp ce lucra la această melodie, după cum a povestit chiar megastarul.

„Am fost cu adevărat absorbit de această melodie. Într-o zi, în timpul unei pauze de la înregistrări, mă plimbam pe Ventura Freeway (o autostradă din sudul Californiei, n.r.) cu Nelson Hayes, care lucra cu mine la acea vreme. Cântam de zor în minte «Billie Jean». Numai la asta mă gândeam. Ieșeam de pe autostradă când un puști pe o motocicletă s-a apropiat de noi și ne-a spus: «Mașina voastră este în flăcări». Brusc, am observat că ieșea fum din mașină și am oprit. Toată partea de jos a Rolls-Royce-ului era în flăcări. Acel puști probabil că ne-a salvat viețile. Dacă mașina ar fi explodat, am fi putut muri. Însă, eu eram atât de absorbit de această melodie din capul meu încât nu am realizat decât foarte târziu pericolul în care m-am aflat”, a povestit Michael Jackson.

Melodia „Billie Jean” a contribuit la succesul albumului „Thriller”, devenit cel mai bine vândut album din istorie. Piesa a devenit cel mai bine vândut single solo al lui Michael Jackson și i-a adus megastarului numeroase premii, inclusiv două premii Grammy.

Interpretarea piesei „Billie Jean” pentru programul TV „Motown 25: Yesterday, Today, Forever” a devenit celebră. Atunci, Michael Jackson a prezentat lumii pentru prima dată celebrul „moonwalk”, dar și un alt detaliu-semnătură – ținuta completată de o mănușă albă cu paiete.

Videoclipul piesei „Billie Jean”, regizat de Steve Barron, a fost primul clip realizat de un artist de culoare ce a fost difuzat masiv de MTV.

„Billie Jean” a însemnat și un conflict între Michael Jackson și producătorul Quincy Jones, care ar fi vrut să facă mai multe modificări, între care și să schimbe numele piese, în „Not My Lover”, pentru ca ascultătorii să nu creadă că ar fi vorba despre jucătoarea de tenis Billie Jean King. Michael Jackson, care avea să se stingă pe 25 iunie 2009, a refuzat și i-a cerut credit de coproducător lui Jones, precum și drepturi de autor. Jones l-a refuzat.

În 2018, Quincy Jones l-a acuzat pe Michael Jackson de plagiat, pentru mai multe melodii, între care s-ar număra și „Billie Jean”. Producătorul a subliniat similitudinile dintre „Billie Jean" și "„tate of Independence", o piesă a reginei disco-ului Donna Summer, produsă, de asemenea, de Quincy Jones şi lansată cu câteva luni înainte.