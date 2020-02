A cerut-o de soție când a văzut că pleacă. A rănit-o și a vrăjit-o, 65 de ani! Kirk Douglas și Ana, scrisori picante! „Am redevenit virgină”

Totul se întâmpla când el era logodit în secret cu Pier Angeli. A avertizat-o, de altfel, pe Anne, să nu se aștepte să îi fie fidel.

„Nu îmi vine să cred cât de insensibil am fost. Ba chiar am rugat-o pe Anne să vină cu mine la un magazin de bijuterii și să mă ajute să aleg un inel de logodnă pentru Pier”, a scris Kirk Douglas în biografie.

A cerut altă femeie în căsătorie, iar ea a acceptat. Cum a ajuns să îi ceară mâna lui Anne

Cu inelul ales împreună cu Anne în buzunar, Kirk Douglas a zburat către Londra, ca să îi ceară mâna lui Pier, în ziua în care ea împlinea 21 de ani. A spus da. Doar că n-a ținut.

„M-am întors în State ca să petrec Crăciunul anului 1935 cu Michael și Joel. M-am întors la Paris de Anul Nou. Am invitat-o pe Pier în oraș – doar noi doi, fără mama. La cină, fără obstacole în calea unei nopți de pasiune, mi-am pierdut interesul pentru ea. Am anulat logodna. Abia așteptam să o anunț pe Anne”, a mai povestit Kirk Douglas.

Din acest moment, pasiunea dintre Kirk Douglas și Anne a devenit și mai intensă. Au început să facă schimb de scrisori. El o alinta „stolz” – apelativul german pentru „încăpățânată”.

„Iubitule, nu mai pot să aștept! Sunt atât de fericită că m-ai chemat în vizită! Nu am făcut amor de când ai plecat. Sunt foarte nerăbdătoare. Aproape că am redevenit virgină. Nu îmi pot imagina ca altcineva să mă atingă”, îi scria ea.

„Vino, draga mea. Inima mea este goală și am nevoie de tine. Acum, mai mult ca oricând, am nevoie de iubirea ce mi-o porți în inima ta. Să spun că îmi lipsești ar fi neadecvat. Am ieșit foarte puțin cu alte femei...”, îi scria, în schimb, el.

A cerut-o în căsătorie abia într-o zi în care a văzut-o cu bagajele făcute, gata să plece din viața lui. Ea a spus da și au zburat imediat către Las Vegas.

Anne i-a dăruit lui Kirk Douglas doi fii – Peter și Eric. Actorul încă îi mai trimitea scrisori soției sale, în care îi vorbea despre iubirea lui pentru ea și despre felul în care familia lor îl făcea să se simtă complet.

„Am realizat că sunt cel mai fericit cu tine. De ce m-am îndrăgostit de tine? Nu știu. Îmi amintesc perioada în care am plecat în America, iar tu ai rămas în Europa. Cât mi-ai lipsit atunci și cât îmi lipsești acum! Te iubesc, soția mea dragă, din toată inima mea! Și dacă vom trăi până la 100 de ani, tot vor fi atât de multe lucruri să îți spun”, îi scria Kirk Douglas lui Anne.

De altfel, după ce a trecut de vârsta de 100 de ani, Kirk Douglas s-a minunat de această scrisoare, precizând că s-a confirmat ceea ce a scris atunci.

Kirk Douglas a fost de trei ori nominalizat la premiile Oscar - pentru rolurile din „Champion” (1949), „The Bad and the Beautiful” (1952) şi „Lust for Life” (1956) - şi a primit un trofeu onorific în 1996. Actorul a murit, pe 5 februarie, la vârsta de 103 ani, lăsând-o singură pe Anne, acum în vârstă de 100 de ani.