Genul programului: nebănuite. „Dacă locuiești la etaj, îmbătrânești mai repede.”

Da, lumea e plină de surprize. Genetic, asemănarea dintre un om și o banană este de 60%, caietele lui Marie Curie încă sunt radioactive, și sunt mai multe forme de viață care mișună pe pielea unui singur om decât oameni pe Pământ. Așadar, să răsturnăm sacul nebănuitelor...

Spațiul gol

Suntem compuși din atomi. Atomii sunt compuși, în proporție de 99,99%, din spațiu gol. Dacă s-ar putea elimina tot spațiul gol din atomi, noi, cei 7 miliarde de inși care populăm Terra, am putea încăpea într-un măr. Și tot am avea loc să ne mișcăm. O variantă „confort 2” ar fi un cub de zahar, n-am avea cine știe ce loc să întindem picioarele, dar de încăput, am încăpea.