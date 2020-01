Își taie venele în fața călăilor! Cu o mână din care îi țâșnește sângele îl pocnește pe unul peste față! Ea și iubitul ei și-au fluierat dragostea și au fost cât pe ce să scape! Iubire și curaj la Auschwitz - FOTO

Data stabilită pentru marea evadare este 24 iunie 1944, când paza este mai slabă, pentru că e weekend. Planul este următorul: Galiński se deghizează în ofițer SS și o însoțește pe Mala, deghizată în bărbat, sub pretextul că așa-zisul prizonier trebuie să instaleze o chiuvetă, pe care trebuie să o și care. Odată ieșiți din lagăr, Mala își dă jos rândul de haine bărbătești și rămâne într-o rochie. Devine iubita ofițerului SS, cu care se află într-o plimbare. Au succes, dar nu pentru mult timp!

Sunt aduși înapoi la Auschwitz. Își fluieră unul altuia, ca să se simtă aproape

După evadare, cei doi ajung într-un oraș apropiat. Mala intră într-un magazin cu speranța să cumpere pâine, în schimbul unor bijuterii de aur pe care iubitul ei le-a furat din lagăr. El se ascunde aproape și o așteaptă. O patrulă germană o arestează pe Mala. El vede totul din ascunzătoare. Știe că Mala va fi ucisă pentru evadare. Nu rezistă. Se predă. Doar i-a promis iubitei lui că nu se vor despărți!

Mala și Galiński sunt duși la Auschwitz, într-un loc „special”, cunoscut drept „buncărul”. Sunt aruncați în celule separate. Apoi, el este pus într-o celulă cu un alt bărbat. Scrijelește un perete cu numele lui și al iubitei și cu numerele pe care le-au primit ca prizonieri.

Un gardian cu suflet îi ajută pe furiș în schimbul câtorva bilețele. Uneori, își fluieră unul altuia pe hol. Când este dus afară, Galiński cântă sub fereastra unei celule pe care o crede a ei.

Mala sfidează naziștii și în momentul execuției! Se sinucide în fața lor!

Mala și al ei Galiński se mai văd, pentru o ultimă dată, căci sunt scoși în același timp ca să fie executați, în lagărele pentru femei, respective pentru bărbați.

Galiński sare cu ștreangul de gât înainte ca naziștii să îl condamne oficial la moarte, dar gardienii îl pun din nou pe platform. Strigă cu putere „Trăiască Polonia!”, dar nu apucă să pronunțe în întregime ultimul cuvând, că deja atârnă cu ștreangul de gât! Prizonierii care asistă la execuție își scot pălăriile, în semn de respect pentru Galiński.

Între timp, Mala își sfidează și ea călăii. Scoate o lamă pe care o are ascunsă în păr și își taie venele de pe interiorul coatelor! Țâșnește sângele!

De aici, poveștile variază. Unii susțin că Mala a spus că toți prizonierii vor fi eliberați curând. Alții spun că a pălmuit și a urlat la un gardian, spunându-I că ea moare ca o eroină, iar el va muri ca un câine. Alții spun că a îndemnat prizonierii la revolt, spunându-le că mai bine și-ar risca viețile decât să accepte situația în care au fost puși.

Mala ar fi plesnit într-adevăr un gardian peste față, cu mâna plină de sânge. Fiara i-a înșfăcat apoi mâna și i-a rupt-o. Mai mulți naziști au sărit pe ea, trântind-o la pământ și acoperindu-I gura.

Un ofițer SS pe nime Maria Mandel a spus mai târziu că a existat un ordin venit de la Berlin pentru ca Mala Zimetbaum să fie arsă de vie în crematoriu. Naziștii au adus o roabă și le-au ordonat unor prizonieri să o ducă la infirmerie. Acolo, asistentele i-au bandajat brațele cât de încet au putut, pentru ca ea să moară cât mai repede. Mala s-a confesat: Știa că ar fi putut supraviețui, dar a preferat să nu își trădeze principiile.

Moartea Malalei. Povești diferite

Există mai multe variante în privința decesului Malei. Unii au spus că a murit din cauza sângelui pierdut, până la crematoriu. Alții au susținut că unui gardian i s-a făcut milă de ea și a împușcat-o sau a otrăvit-o în crematoriu.

Se pare că trei frați ai Malei Zimetbaum – Gitla, Marjem și Salomon Rubin au supraviețuit Holocaustului. Gitla ar fi migrat și ar fi murit în Guayaquil, Ecuador, iar descendenții ei știu povestea Malei.

Un musical de teatru intitulat „Mala, The Music of the Wind”, inspirat din povestea vieții ei, a fost prezentat la Atena.

Un film, „The Last Stage”, scris și regizat de Wanda Jakubowska, cu personajul principal, Marta Weiss, inspirat din povestea Malei Zimetbaum, a fost lansat în 1947.