Militariul şi Drumul Taberei, "răvăşite" de CHILIENI în anii '70: li s-au dat locuinţe gratuit şi locuri de muncă. Cum a salvat Ceauşescu de la închisoare sau moarte mii de străini: "El personal l-a rugat pe Pinochet să le dea drumul"

După lovitura de stat condusă de Augusto Pinochet în 1973, România a acceptat să primească câteva mii de refugiaţi din Chile. Comunitatea chiliană s-a integrat rapid, s-a simţit ca acasă. Românii şi chilienii au muncit şi au petrecut împreună şi chiar au format familii mixte.

„Ceauşescu personal l-a rugat pe Pinochet să le dea drumul“

„Santiago de Chile, 12 septembrie 1973. După lovitura de stat militară din Chile, posturile locale de radio, aflate sub controlul armatei, au anunţat că junta militară care a preluat puterea va desemna un nou guvern. Junta este formată din comandantul-şef al armatei, generalul Augusto Pinochet, amiralul Toribio Medina, generalul de aviaţie Gustavo Leigh Guzman şi şeful poliţiei militare, generalul Cesar Mendoza. Postul de radio al forţelor armate a difuzat un comunicat al juntei militare care a anunţat oficial că preşedintele Allende s-a sinucis în timp ce palatul prezidenţial La Moneda era bombardat. Junta militară a instituit legea marţială pe întreg teritoriul ţării şi a anunţat măsuri aspre împotriva persoanelor care s-ar opune noilor autorităţi. În urma ciocnirilor care au avut loc între susţinătorii guvernului legal şi unităţi militare, care s-au prelungit marţi până noaptea târziu, s-au înregistrat morţi şi răniţi. Numeroase persoane au fost arestate.“

Aşa începea ziarul „Scânteia“ relatarea despre lovitura de stat din Chile, din 11 septembrie 1973. O ştire de jumătate de pagină în secţiunea Internaţional.

Nicolae Ceauşescu se afla la Bogota, capitala Columbiei, în turneul său de trei săptămâni prin America Latină. Următoarea destinaţie era Santiago de Chile. Nu a mai plecat. Lovitura de stat a modificat agenda liderului român. În schimb, Ceauşescu s-a adaptat situaţiei şi a acţionat prompt şi ferm.

„Am fost primul om politic, nu din ţările socialiste, ci în general, care am condamnat lovitura şi am luat apărarea forţelor progresiste de acolo. Prima declaraţie a unui partid comunist a fost a PCR şi am dictat-o eu prin telefon de acolo; i-am sculat pe tovarăşii noştri la două noaptea“, se confensa Ceauşescu oficialilor sovietici veniţi în vizită în România, în noiembrie 1974.