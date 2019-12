Omu' sfințește locu'. Cum se petrece Anul Nou prin lume...

O luăm și noi ca Badea Cârțan, spre Italia. În Napoli, în puterea nopții, halimai ca-n toiul zilei. „Ce fac ăștia, se mută-n noaptea dintre ani?”, am avea tot dreptul să întrebăm văzând atâtea vechituri scoase-n stradă. Nu, așa-i Noul An la italieni: tot ce-i păgubos, vechi și ponosit se aruncă pe fereastră. Păzea la cap!

Grecii dansează cât pot în noaptea de 31 decembrie, dar a doua zi stau smirnă. Pe 1 e Sfântul Vasile și respectă datina mersului la biserică dis de dimineață. Când închid ușa-n urma lor, o ceapă cade. Au agățat-o de cu seară ca simbol al renașterii. Noi ne facem semnul crucii din avans, că doar mai avem câteva Revelioane de petrecut.

În Austria „oficială”, porcușori de ciocolată și Concertul de Anul Nou de la Viena. În Austria chefliilor superstițioși, copii toarnă plumb topit într-o cadă, iar un clarvăzător citește formele plumbului. Când forma-i rotundă, e de bine.

Danezii, în schimb, preferă să spargă farfurii la ușile vecinilor, și nimeni nu se supără, ba dimpotrivă. Cu cât ai mai multe cioburi în fața ușii, cu atât mai iubit și norocos vei fi la anu'.

Că tot ne-am adâncit în superstiții, apăi să stăm sub vâscul irlandezelor care cred că-n noaptea asta li se va arăta alesul. Nu vrem să le stricăm plăcerea și intrăm în joc, ba mai și ridicăm un deget în bătaia vântului... politic. Legenda urbană spune că, de Revelion, vântul dinspre est înseamnă certuri cu frații britanici. Irlandezii-l așteaptă pe ăla din vest.