Povestea Andrei, singura elevă din Suceava cu 10 pe linie la bacalaureat: „Mi-a fost greu să mă decid asupra facultății și a țării în care voi studia. Rezultatele academice mi-ar fi permis să aplic la orice universitate!”

Singura medie de 10 la examenul de Bacalaureat din județul Suceava a fost obţinută în acest an de Andra Tofan, elevă a Colegiului Național „Petru Rareș” din Suceava.

Andra a luat nota maximă atât la Limba și Literatura Română, cât și la Matematică și Fizică, ea terminând liceul la prima clasă de Matematică-Informatică, linia germană.

Suceveanca a a fost laureată de mai multe ori în cadrul olimpiadelor naționale de Limba și literatura germană, în 2018, obținând locul al treilea, la categoria „proiect”. A făcut parte și din Clubul de dezbateri academice „Polemici Cordiale”, având rezultate bune în competițiile de debate.

După performanța de la examenul maturității, Andra vrea să urmeze Dreptul în Marea Britanie.

Am stat de vorbă cu Andra despre pasiuni, sacrificiile din spatele notelor de zece, planuri și nu numai. Adolescenta este, printre altele, îngrijorată de situația politică din țară, acesta fiind, printre altele, unul dintre motivele care au determinat-o să plece la studii în străinătate.

Ai avut emoții înainte afișării rezultatelor? Te-ai autoevaluat înainte?

Nu am avut emoții, deoarece îmi place să mențin o energie pozitivă, înainte și după examene, și să am încredere în inspirația mea din timpul probelor. Afișarea rezultatelor a fost, desigur, un moment pe care l-am așteptat cu nerăbdare, și de care m-am bucurat din suflet. Imediat cum s-a afișat baremul, m-am verificat atent, prin urmare mă așteptăm la o notă de 10 la proba de Matematică și Fizică. De asemenea, am fost foarte mulțumită de lucrarea la Limba și Literatură Română și eram convinsă că va fi o notă apropiată de 10 sau chiar 10.

Cum te-ai pregătit pentru bacalaureat?

Consider că pregătirea pentru acest examen a început încă din clasa a IX-a, deși pe atunci nu aveam definitivată în minte o imagine clară a semnificației Bacalaureatului. Sunt o persoană extrem de ambițioasă și ceea ce mă caracterizează este dorința de a cunoaște.

Această cunoaștere s-a fructificat în fascinația pentru fiecare materie și încercarea de a cuprinde numeroase domenii, cultura mea generală fiind un concept pe care îl modelez zilnic. Fiind absolventă a profilului de Matematică-Informatică, bilingv Română-Germană, sunt obișnuită cu numeroasele ore de muncă și timpul acordat aprofundării diferitor capitole încă din primul an de liceu, rezultatul de la bacalaureat fiind pentru mine o recunoaștere a timpului prețios pe care l-am dedicat învățăturii.

Însă determinismul cu care m-am provocat în acești ani și pregătirea mea se datorează, în același timp, și cadrelor didactice care ne-au îndrumat la fiecare pas. Merite deosebite în pregătirea mea au avut doamnele profesoare: Ilisei Gabriela (Limbă și Literatură Română), Bedrulea Gabriela (Matematică), Greculeac Anca (Fizică), cărora le mulțumesc pentru toată susținerea și care vor avea mereu un loc special în inima mea.

Anul acesta recunosc că am lucrat, cu toate acestea, chiar mai mult decât eram obișnuită, dar am făcut-o cu pasiune și ambiție, iar un alt factor esențial în pregătirea pentru examen a fost încrederea în sine, liniștea interioară și suportul acordat de familie și profesori.

Ce facultate vrei să urmezi și de ce?

Voi studia în Marea Britanie la Queen Mary University of London, iar profilul ales se numește LLB English and European Law. Alegerea facultății și țării a fost una dintre cele mai grele decizii pe care a trebuit să le iau în ultima vreme, datorită oportunităților numeroase și rezultatelor academice care îmi permit să aplic la orice universitate.

Prima data ar fi întrebarea: „De ce Drept?”

Având performanțe la diverse materii care nu fac parte din aceeași “ramură” (fizică, germană, limbă română, lingvistică, geografie), doream să devin pilot de avion, să studiez astronomie, limbă germană sau geografie și istorie, însă mi-am acordat timp și am lăsat lucrurile să decurgă de la sine.

Astfel încât, în clasă a XI-a am devenit membră a Clubului de Dezbateri Academice al colegiului nostru și am participat la o sesiune organizată de Parlamentul European al Tinerilor (EYP). Aceste două activități extracuriculare, desfășurate în paralel, m-au făcut să înțeleg ce înseamnă cu adevărat pasiunea, fiind „locul” pe care îl numesc „a două casă”. Am devenit din ce în ce mai activă în cadrul organizațiilor în clasa a XI-a și a XII-a și mediul competitiv al dezbaterilor, abilitățile necesare și cunoștințele acumulate datorită subiectelor abordate mi-au confirmat, în final, că Facultatea de Drept ar fi cea mai bună alegere pentru caracterul meu, dar și a ambițiilor de viitor.

A doua întrebare, ce îmi este adresată de obicei, este: „De ce în străinătate?”

Fiind pasionată de limbile străine, am decis că aș dori să îmi dezvolt cunoștințele și să nu uit de orele dedicate studiului limbii germane și engleze. Mai mult, aș dori să urmez o facultate care îmi oferă cât mai multe oportunități de carieră în timpului studiului, dar și după.

De aceea, facultatea din Marea Britanie îmi oferă posibilitatea să activez în sistemul național, să lucrez în instituții ale Uniunii Europene sau să urmez un master pe o anumită specializare, care să îmi mărească șansele la nivel internațional. Profilul meu presupune, de asemenea, că în anul trei să studiez la o universitate parteneră din cadrul Uniunii Europene (Germania/Danemarca/Olanda etc), ceea ce ar avea doar avantaje pentru dezvoltarea mea profesională, dar și personală. Un ultim motiv, de asemenea important în decizia mea, a fost situația politică din România și schimbările legislative ce vizează în mod special Dreptul. Nu aș vrea să ajung în situația să doresc să fac bine și să îmi fie îngrădite mijloacele prin care să îmi exercit meseria.

Care sunt pasiunile tale?

Iubesc să citesc și să scriu, de aceea dedic lecturii aproape orice oră liberă pe care o am, și doresc să lucrez, în această vacanță de vară, la unul dintre romanele pe care vreau să îl public în cel mult trei ani.

De asemenea, sunt extrem de pasionată de sporturi pentru că am practicat arte marțiale timp de zece ani și baschet pentru doi ani, încercând mereu să găsesc timp și pentru aceste activități care au avut un impact pozitiv asupra dezvoltării mele.

Mersul cu bicicletă e o activitate care mă eliberează de cele mai multe ori. După cum am și menționat, limbile străine sunt, în același timp, pasiunea mea de suflet, în mod special limba germană, pasiune care a fost modelată datorită doamnei profesor Zaharia Anca și, mai târziu, domnului profesor Steffen Frank. Ei m-au pregătit pentru olimpiada de limbă germană, fază județeană și națională, în fiecare an, dar și pentru merituoasele certificate de limbă Deutsches Sprachdiplom. Înseamnă foarte mult pentru mine că am reușit să duc limba germană la alt nivel, referindu-mă la modul în care o pot folosi în dezbateri, scris, dar și la facultate.

Carte/melodie/emisiune favorite...

De fiecare dată, când trebuie să numesc cartea mea favorită, am o anumită reținere pentru că s-ar simți că o trădare pentru fiecare operă de valoare pe care o am în top, dar cred că mă reîntorc cu drag, în momentul de față, la romanul „Inferno” de Dan Brown.

Sunt un mare fan al muzicii rock, iar prima piesă care îmi vine în minte e „Ploile nu vin” de la Alternosfera. Rezonez foarte mult cu mesajul și îmi place de fiecare data să găsesc noi interpretări ale acestuia.

Nu cred că am un artist preferat pentru că de obicei nu am timp să studiez în detaliu cântecele fiecăruia sau să mă atașez foarte mult timp de un anumit album, dar emisiunea favorită e, cu siguranță, una de talente.





În ierarhia mediilor de la nivel județean mai figurează patru medii între 9,90 și 9,99 aparținând unor absolvenți de la Colegiul „Ștefan cel Mare” Suceava, Liceul Teoretic „Ion Luca” Suceava, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava și Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava.



Mediile maxime obținute la principalele colegii din județ:

Petru Rareș Suceava – Andra Tofan 10

Ștefan cel Mare Suceava – Diana Cârlan 9,95

Spiru Haret Suceava – Andreea Irimia 9,51

Nicu Gane Fălticeni – Ana Maria Cotun 9,78

Vasile Lovinescu Fălticeni – Anamaria Crăciun 9,38

Mihai Băcescu Fălticeni – Ioan Cazamir 9,60

Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți – Diana Iacoviță și Ancuța Șcheul 9,85

Militar Ștefan cel Mare Câmpulung Moldovenesc – Marian Clopoțel 9,83

Alexandru cel Bun Gura Humorului – Bogdana Hâncean 9,83

Când se pot depune contestațiile

Rezultate Bacalaureat 2018. Elevii clasei a XII-a care au susținut examenul de BAC în perioada 25-28 iunie pot afla azi, 4 iulie, primele rezultate. Acestea sunt publicate pe www.a1.ro, dar și pe www.edu.ro. De la ora 12.00 se pot depune și contestațiile notelor obținute.

12.00 - Au început contestațiile la Bacalaureat 2018.

10:30 A1.ro a afișat rezultatele la Bac 2018, pe judet! Iată ce notă ai luat!

Rezultatele la Bacalaureat 2018 pentru fiecare județ

