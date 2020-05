Povestea medicului din România „din prima linie”, cu un singur plămân, care a muncit de Paște, iar de 1 mai, a fost tot „conectată” cu pacienții și colegii ei

1. Doamna dr., aveți o situație medicală personală delicată. Aveți un singur plămân, fapt care vă face vulnerabilă și într-o categore de risc în cazul contractării acestui virus. Ce vă determină să rămâneți în linia întâi și să vă desfășurați în continuarea activitatea în spital? Care e poveste acestei experiențe, a pierderii unui plămân?

Într-adevăr, în urma cu trei ani am suferit o operație grea, după care am rămas cu un singur plămân. A fost o încercare cumplită, pe care am depășit-o grației divine și priceperii echipei de medici de Chirurgie toracică de la Clinica Judeâeană din Cluj-Napoca. După refacere, mi-am reluat activitatea în secția de Boli infecțioase, unde lucrez de 21 de ani. Iubesc profesia de medic și iubesc oamenii. Viața mea profesională se desfășoară și astăzi conform devizei pe care mi-am impropiat-o în adolescență de la medicul Axel Munthe, autorul „Cărții de la San Michele” - „nu dăruiești nimic oamenilor, dacă nu te dăruiești pe tine însuți”.

2. Alba are o rată mai mică de îmbolnăviri decât alte județe, cum ar fi Suceava, Hunedoara, Sălaj. Are și mai puține decese. Cum se explică?

Alba „stă bine”, aș îndrăzni să caracterizez situația din județ, comparativ cu ceea ce se întâmplă la nivel național. Asta pt că ne-am pregătit din timp. Conducerea Spitalului de Urgență a fost foarte promptă și eficientă în achiziționarea de echipamente de protecție adecvate. Cine nu s-a mișcat repede, nu a mai găsit în timp util, e o realitate cu care foarte multe spitale se confruntă. Secția de Boli Infecțioase a fost protejată încă de la început. Personalul nostru a fos instruit încă de la început privind purtarea echipamentulu de protecție și, în acest mod, am evitat îmbolnăvirea celor ce lucrează cu pacienții infectați cu virusul Covid-19.