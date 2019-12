Unul dintre cele mai odioase experimente pe oameni, scos la lumină, după 60 de ani! Ce se întâmplă dacă desparți tripleți la naștere. „Mă pupau fetele, iar eu nu știam de ce!” – FOTO

„Fratele geamăn” al lui Bobby era Edward Galland, care tocmai renunțase, cu un an înainte, la acest colegiu.

Michael Domnitz l-a sunat imediat pe Edward Galland și i l-a dat la telefon pe Bobby, Edward a fost uimit să audă la telefon o voce identică cu a lui și să descopere că are un frate „geamăn”.

În ciuda faptului că au crescut separat, cei doi frați au descoperit că aveau câteva lucruri stranii în comun. Vorbeau și râdeau la fel, aveau semne din naștere identice, același IQ, de 148, au fost amândoi amatory de wrestling în liceu și aveau aceleași tehnici de luptă. Ba chiar și-au pierdut virginitatea în același timp! Însă, povestea era departe de a fi încheiată!

Povestea fraților „gemeni” regăsiți după 19 ani a fost atât de impresionantă, încât a apărut într-un ziar. David, care învăța la Colegiul Queen, a văzut povestea în ziar și a fost șocat. A căutat să inte în legătură cu frații lui.

A fost o poveste fabuloasă! Cei trei frați s-au reunit și au devenit populari în mass media. Tripleții au apărut în filmul Madonnei „Desperately Seeking Susan/ Căutând-o pe Susan”.

Însă, când părinții adoptivi ai celor trei băieți au început să întrebe de ce au fost despărțiți aceștia la naștere, a ieșit la suprafață adevărul sinistru.

Părinții adoptive au descoperit că tripleții au fost folosiți drept cobai într-un experiment psihologic elaborat, pus la cale în anii 1960, pentru a studia efectele separării lor.

O echipă de psihologi a făcut un parteneriat cu agenția de adopții Louise Wise Services pentru „Studiul Gemenilor”, ce presupunea despărțirea la naștere a unor frați gemeni, dar și tripleți. Frații urmau să fie plasați în familii diferite, pentru a le fi analizată evoluția în medii distincte.

Astfel, Bobby, Eddy și David, care au fost născuți de o adolescentă pe 12 iulie 1961, au fost crescuți la aproximativ 160 de kilometri unul față de altul. Însă, niciunul dintre ei nu a știut despre existența fraților lui.

Când i-a dat spre adopție, reprezentanții agenției le-au spus posibililor părinților că acești copii fac parte dintr-un „studiu de rutină legat de dezvoltarea în copilărie”. Agenția le-a pus în vedere adulților interesați că disponibilitatea lor de a participa la acest studiu le crește șansele de adopție.

Psihologul specializat în perioada copilăriei, doctorul Peter Neubauer, i-a vizitat separat pe fiecare băiat în parte, în primii zece ani din viețile lor. Anterioor, acesta lucrase cu fiica lui Sigmund Freud, Anna.

Deși i-a vizitat pe toți cei trei frați, uneori chiar la doar câteva ore diferență, psihologul nu a spus niciodată și nici nu a lăsat să se înțeleagă în vreun fel că ar fi vorba despre tripleți.

Până când au împlinit vârsta de doi ani, Peter Neubauer și echipa lui i-a vizitat pe tripleți în locuința lor de patru ori pe an. La un an distanță, au mai făcut cel puțin o vizită. Au filmat tripleții dând teste cognitive, rezolvând puzzle-uri și desenând.

Nici în anii adolescenței, tripleții nu au fost slăbiți de către cercetători! Aceștia au continuat să cpolecteze date despre ei, de la distanță și fără știrea lor.

Nimeni, în afară de cercetătorii care au orchestrat acest studiu, nu știe câte alte perechi de gemeni sau tripleți au fost despărțite la naștere, la el ca frații Eddy Galland, Robert Sharfan și David Kellman.

Neubauer și colegii lui voiau să afle cum ar putea fi afectată dezvoltarea tripleților cu ADN identic dacă aceștia nu ar fi niciodată în contact unul cu celălalt și dacă ar fi crescuți în medii diferite.

Doctorul Peter Neubauer nu și-a publicat niciodată studiul. La moartea lui, în 2008, toate documentele lui au ajuns l Universitatea Yale și este interzis accesul la acestea până în anul 2065 – adică peste destul de mulți ani încât toți cei implicați în experiment să fi murit.

Cu fiecare nouă fărâmă de informație pe care au descoperit-o, tripleții au început să realizeze din ce în ce mai mult că nu fost folosiți drept cobai într-un experiment sinistru.

Băieții au fost plasați în mod intenționat în tipuri diferite de familii. David a ajuns într-o familie din clasa muncitoare, Eddy a ajuns într-o familie din clasa mijlocie, iar Bobby a ajuns într-o familie din clasa mijlocie spre elită.

De asemenea, fiecare tată a avut o abordare diferită, ca părinte. Tatăl adoptiv al lui David avea o alimentară și era cald și iubitor, în timp ce Bobby avea un tată medic care era mai mult absent. Eddy, în schimb, avea un tată cu care se certa frecvent.

Se pare că efectele despărțirii lor au fost devastatoare! Fiecare dintre cei trei frați identici s-a confruntat cu probleme psihice. Înainte de a ajunge la colegiu, Eddy și David au fost internați într-un spital de psihiatrie, în timp ce Robert a ajuns pe mâna poliției, după ce a fost implicat în 1978 într-un jaf ce s-a încheiat cu moartea unei femei.

„Am simțit anxietatea provocată de despărțirea noastră, deși nu știam de existența celorlalți doi. Cei care ne-au studiat au văzut că aceasta a fost o problemă reală. Și ne-ar fi putut ajuta! Asta ne-a înfuriat cel mai mult! Ar fi putut să ne ajute, dar nu au făcut-o!”, a spus David, într-un interviu pentru The New York Post.