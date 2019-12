„I-aș fi dat pentru România, dar nu m-au lăsat!” Femeia care a donat 30 de milioane de euro către Oxford. A plecat din țară doar cu hainele de pe ea!

Fuge din țară cu trenul. Într-un tren era Regele Mihai, în celălalt erau mătușile Regelui, Principesa Ileana și Principesa Elisabeta. Între ele, Ioana Maria Banu, alintată Mica.

„Aș fi făcut orice, și pe servitoarea!”

„Când am trecut granița spre Albania, am fost cea mai fericită.” Dar fericirea e trecătoare. Pe pământ străin și fără mari averi, Mica și Ștefan trebuie s-o ia de la zero. De unde altundeva s-o iei când pleci din țară doar cu hainele de pe tine? Un an de zile trăiesc gratis, din bunăvoința elvețienilor, la Dolder Grand hotel. Ca să-și asigure totuși niște bani, Mica termină liceul în Elveția (cel mai probabil, elvețienii dădeau niște indemnizații în astfel de cazuri). Apoi se apucă de o facultate: Sociologie. Învață bine, e bursieră. Degeaba, tot n-au bani. Întrerupe cursurile. N-au reușit în Elveția.

A fost ceva temporar. Mie nu mi-a trecut prin cap nici un moment să fac carieră din asta. Aș fi făcut orice atunci, și pe servitoarea. Făceai ce puteai, nu aveai de ales.

Dimineața, rochii scumpe. Seara, un codru de pâine