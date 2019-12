Lehamite, oboseală și un sentiment ciudat. De ce ne simțim așa straniu în săptămâna dintre Crăciun și Revelion? „Romjul”, zic nordicii.

A trecut Crăciunul, mai sunt câteva zile și vine Revelionul. În „șpagatul” dintre cele două evenimente, oamenii resimt oboseală, nervozitate și un sentiment de inadecvare. Înainte vreme, lucrurile astea se puneau pe seama agitației din jur sau meniului prea îmbelșugat. Recent, scandinavii au cercetat fenomenul...

E 28 decembrie. A mai trecut un Crăciun. Am bifat casele rudelor și ale prietenilor sau am stat acasă, am mâncat copios, am picotit în fața televizorului, ne-am alintat cu urări pe rețelele sociale, am primit cadouri și am dăruit, la rândul nostru.

Sărbătoarea s-a risipit cu aceeași iuțeală cu care a început.

În spatele nostru, 360 de zile cu susuri și josuri, povara vesel-tristă a unui an întreg. 4-5 zile au rămas neîncercuite pe calendarul de perete. Ne privesc sfidător sau ni se pare nouă? Cert e c-am vrea să facem ceva cu zilele astea, însă nu știm exact ce, iar ele nici atât. 31 decembrie, Revelionul. „S-a mai dus un an!”, exclamăm ca pentru noi, cu mintea-n altă parte. Și parcă ne apucă o ciudată senzație de sfârșeală.