Un acordeon, linguri, hârtie, ceva păr și pelerine de ploaie. Trei deținuți au făcut de rușine închisoarea Alcatraz cu o evadare spectaculoasă - Foto

În urmă cu 56 de ani, temuta închisoare Alcatraz, din care nu ar fi putut scăpa niciun deținut cu viață, își închidea porțile. Motivul oficial? Costurile ridicate ale transportului proviziilor pe insula omonimă. Însă, cu un an înainte, trei deținuți au făcut închisoarea de rușine, printr-o evadare spectaculoasă. Ulterior, au apărut presupuse dovezi că acești bărbați au supraviețuit.

Până în 1963, Alcatraz a fost o închisoare federală de maximă securitate, cu privilegii minime acordate celor mai periculoşi deţinuţi de pe teritoriul american.

Cine ajungea la Alcatraz și cu ce drepturi

Primii prizonieri au fost aduşi la Alcatraz în 1934, încătuşaţi şi păziţi de către agenţi FBI. Primul director al închisorii a fost James A. Johnston, care a condus instituţia cu o mână de fier până în 1948. A fost păstrată o tăcere absolută din partea autorităţilor închisorii, iar prezenţa presei era interzisă.

Personalul închisorii Alcatraz număra în jur de 150 de oameni iniţial, care locuiau împreună cu familiile lor pe insulă. De regulă, erau ţinuţi 250 de condamnaţi, fiecare având propria celulă.

La Alcatraz, prizonierii aveau patru drepturi: mâncare, îmbrăcăminte, adăpost şi îngrijire medicală. Orice alt privilegiu trebuia câştigat: munca fizică, corespondenţa cu familia, vizitele rudelor, accesul la biblioteca penitenciarului, activităţi precum pictatul sau sculptura.

În momentul când conducerea închisorii Alcatraz considera că un prizonier nu mai reprezintă o ameninţare, acesta era trimis în altă închisoare federală pentru a termina restul pedepsei.

Timp de 29 de ani nimeni nu ar fi evadat cu succes din închisoarea Alcatraz. Sau au reușit trei prizonieri?

În total, 36 de prizonieri au încercat fără succes să evadeze – 23 au fost prinși în viață, 6 au fost împușcați și omorâți în timpul evadării, doi s-au înecat, iar 5 au fost declarați „dispăruți sau înecați”.

Însă, pe 11 iunie 1962, Frank Morris și frații John Anglin și Clarence Anglin au reușit cea mai spectaculoasă evadare.

Evadarea spectaculoasă ce a făcut de rușine închisoarea Alcatraz

Liderul planului de evadare a fost Frank Morris, care a organizat totul după ce el și ceilalți doi deținuți au primit celule alăturate, în decembrie 1961. Prizonierii, care au ajuns la Alcatraz după ce au jefuit bănci, au lucrat la planul lor de evadare în timpul nopții, într-o perioadă de șase luni.

Ei au lărgit treptat găurile pentru ventilație din pereții celulelor lor, folosind, între altele, linguri pe care le-au furat de la comisariat și un burghiu improvizat, pe care l-au luat de la un aspirator stricat.

Gardienii nu s-au prins niciodată de planul lor, deoarece deținuții au ascuns găurile cu carton și vopsea. În plus, Morris a acoperit eventualele zgomote făcute de prizonieri cântând la acordeonul lui.

Gurile de ventilație se deschideau într-un coridor nepăzit, aflat în spatele celulelor. Din acel coridor, deținuții s-au cățărat într-un spațiu aflat deasupra celulelor și și-au făcut acolo un atelier de lucru.

Acolo, prizonierii au asamblat o serie de materiale pe care le-au primit sau le-au furat, inclusiv peste 50 de pelerine de ploaie. Cu aceste obiecte, ei au improvizat veste de salvare și o plută gonflabilă pe care au lipit-o cu ajutorul unor țevi din care ieșeau aburi.

Apoi, ei au furat o concertină (un acordeon mai mic, n.r.) de la un alt deținut, pentru a umfla pluta și și-au improvizat vâsle din bucăți de lemn și șuruburi furate. În final, ei au mers prin gurile de ventilație şi au ieşit pe acoperişul închisorii.

În timp ce lucrau la planul de evadare, deținuții păcăleau gardienii că sunt în paturile lor, cu ajutorul unor machete de hârtie realizate prin tehnica papier mâché în aşa fel încât să semene cu capete umane, pe care şi-au lipit propriul păr. Ei au lăsat aceste machete pe pernele lor și în noaptea de 10 iunie în 1962, când au evadat.

Cei trei deținuți au fost ajutați de un al patrulea, Allen West, pe care l-au lăsat în urmă, deoarece a reușit prea târziu să ajungă pe acoperișul închisorii Alcatraz. Ulterior, el le-a oferit anchetatorilor toate detaliile evadării, astfel că nu a fost pedepsit.

Cu ajutorul unei cablu electric lung de 36 de metri şi al unei cârme, evadaţii şi-ar fi agăţat barca de un feribot de pasageri care trecea prin zonă la miezul nopţii. Potrivit specialiştilor, aceea era singura perioadă în care curenţii apelor Golfului San Francisco nu erau atât de puternici.

Chinuit de un cancer, ultimul evadat din Alcatraz care a supraviețuit ar fi scris o scrisoare

În anul 2013, o persoană care a pretins că este John Anglin a scris poliției din San Francisco în 2013, dar scrisoarea nu a fost făcută public.

„Numele meu este John Anglin. Am evadat din Alcatraz în iunie 1962. Da, toți am reușit să evadăm în acea seară, dar cu greu!”, a scris bărbatul care pretinde că ar fi evadat din Alcatraz alături de alți doi indivizi.

Presupusul John Anglin a scris că el și Clarance Anglin, împreună cu prizonierul Frank Morris, au trăit liniștiți, după ce au evadat din închisoarea Alcatraz.

Autorul a mai spus că Frank Morris a murit în 2005, iar Clarance Anglin în 2008, el fiind singurul în viață. Astfel, prin intermediul scrisorii, el a încercat să facă o înțelegere cu autoritățile. „Dacă anunțați la TV că voi ajunge la închisoare pentru nu mai mult de un an și voi primi atenție medicală, o să vă scriu îanpoi să vă spun exact unde sunt. Am 83 de ani și sunt într-o stare fizică proastă. Am cancer”, a scris prespusul John Anglin.

În scrisoare mai scrie că John Anglin a trăit în Seattle cea mai mare parte din viața sa. Alți opt ani i-a trăit în Dakota de Nord.

Ulterior, nepoții fraților Anglin, David și Ken Widner au susținut că aceștia au supraviețuit evadării.

Alcatraz a inspirat mai multe producții cinematografice și TV între care se numără și filmul „Fortăreața”, regizat de Michael Bay. cu actorii Sean Connery, Nicolas Cage și Ed Harris în distribuție. Acțiunea filmului are loc în insula Alcatraz și în zona golfului San Francisco.

De asemenea, evenimentul de la 11 iunie 1961 a reprezentat o sursă de inspiratie pentru regizorul Don Siegel, care a produs filmul „Evadare din Alcatraz", cu actorii Clint Eastwood si Patrick McGoohan.

Insula Alcatraz, situată în centrul Golfului San Francisco din California, SUA, este deschisă vizitatorilor.