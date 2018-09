Ne-au făcut tinerețea frumoasă. Top 10 filme EROTICE ale anilor 90. Sâni la vedere și scene explicite de sex în România post-decembristă

Libertatea căpătată de români în ultimele zile ale anilor 80 a schimbat fața întregii societăți. Pentru cei care au prins acea perioadă nebună, imaginea chioșcurilor de ziare înțesate cu reviste erotice este reprezentativă. În acea perioadă fierbinte și confuză, sexul se vindea mai bine ca oricând. De la reviste și până la casete video, totul era devorat de inclusiv de bătrâni sau copii, care puteau să cumpere orice publicație fără să se lovească de vreo restricție impusă de stat.

Într-un asemenea piesaj, filmele erotice nu puteau lipsi din cinematografe. Sălile erau neîncăpătoare atunci când pe afiș apăreau producții despre care se știa că vor conține scene de sex sau chiar un banal trup dezgolit.

Pentru cei născuți în anii 70-80, pelicule precum Basic Instinct sau Micuța Vera rămân de referință, un motiv în plus pentru a vă oferi un top 10 al filmelor erotice ale sfârșitului de secol XX.

Locul 10 - Fatale (1992)

Unul din membrii de vaza ai Parlamentului englez se indragosteste de logodnica fiului sau, iar relatia lor se transforma intr-o pasiune obsesiva care, nu numai ca ii distruge pe amandoi, ci le provoaca mult rau si celor din preajma.

Locul 9 - Wild Things (1998)

După ce Sam Lombardo, unul dintre cei mai respectați consilieri dintr-un liceu de elită, este acuzat de viol, toată cariera sa atent construită pare să se ducă de râpă. Acuzația vine din partea lui Kelly Van Ryan, una dintre cele mai bogate și populare eleve.

Locul 8 - Micuța Vera (1990)

Fosta Uniune Sovietică, sfârșitul anilor `80. Este totodată și perioada care marcheză sfârșitul marii puteri comuniste. Într-un mic orășel, într-un apartament modest trăiește tânăra Vera și familia ei. O adevărată madame Bovary ad hoc, înconjurată de un tată bețiv și o mamă umilă, Vera își petrece zilele monotone, visând, ca și eroinele lui Cehov, la o viață mai bună.

Locul 7 - Sliver (1993)

Sliver Heights se mută într-un apartament splendid în Manhattan, care are, însă, o istorie cam ciudată și presarată cu decese produse în condiții cel puțin anormale. Curtată de Jack dar preferându-l pe Zeke, Sliver trece prin momente de teamă și groază, deoarece cei doi bărbați sunt din ce in ce mai suspecți.

Locul 6 - Color of Night (1994)

În Culoarea nopții, Bruce Willis joacă rolul unui psihoterapeut care face eforturi să-și revină după ce o pacientă se sinucide sub ochii lui, aruncându-se pe fereastră. Cu acestă tragedie încă proaspătă în minte, Bill - personajul interpretat de Willis - se îndreaptă spre California, ca să-și viziteze un prieten, tot psiholog.

Locul 5 - Atracție fatală (1990)

In absenta sotiei de acasa, un barbat (Michael Douglas) are o aventura extraconjugala. Femeia (Glenn Close), care vrea sa il pastreze in viata sa, incearca sa il distruga cand vede ca partenerul noptii fierbinti are remuscari si vrea sa isi reia viata linistita alaturi de sotia sa.

Locul 4 - Striptease (1993)

Bazat pe un roman de Carl Hiaasen, filmul a aratat-o in premiera pe frumoasa Demi, asa cum numai Bruce Willis o mai vazuse pana atunci. Acesta este principalul motiv pentru care s-a bucurat de o impresionanta galerie masculina. Pentru femeile care s-ar fi putut simti putin complexate, invidioase si furioase pe sotii lor, regizorul a folosit o alta abordare: doamnelor, urmariti povestea induiosatoare a unei mame care lupta pentru fiica sa.

Locul 3 - Eyes Wide Shut (1999)

Cruise. Kidman. Kubrick. Trei nume care au asigurat în 1999 suspansul, succesul și speculațiile celui mai controversat film al ultimilor zece ani - Eyes Wide Shut. Interesul enorm stârnit în urmă cu trei ani de la premiera acestui film a fost alimentat de multiple cauze. Pe lângă conținutul peliculei care abundă într-o disecare artistică și deloc gratuită a sexualității și a stilului voyeuristic de mânuire a camerei, Eyes Wide Shut a fost învăluit într-un mister total până la prima proiecție

Locul 2 - Body of Evidence (1993)

Dacă dragostea doare, atunci sexul ucide? Prețul trupului, un thriller în genul lui Instinct primar, dă un raspuns neașteptat acestei întrebări și un nou sens noțiunii de thriller erotic. Pe lângă picanteria subiectului, succesul său la public a fost asigurat și de prezența Madonnei în capul de afiș al distribuției. Regina pop o interpretează pe Rebecca Carlson, o adevărată bombă sexuală pentru care plimbatul nud în fața ferestrei apartamentului reprezintă o plăcere.

Locul 1 - Basic Instinct (1992)

Detectivul Nick Curran (Michael Douglas), de la politia din San Francisco, investigheaza moartea unei foste vedete rock si descopera ca acesta fusese injunghiat de 31 de ori de o femeie cu care intretinuse relatii sexuale. Pe masura ce ancheta avanseaza, Nick se implica intr-o situatie periculoasa alaturi de trei femei, fiecare din ele fiind suspecte pentru crima achetata.