Ceaușescu și-a făcut lift către cer. N-a mers niciodată, dar e cel mai sigur loc în caz de cutremur!

Turnul n-a apucat să fie folosit. Niciodată! Asta deoarece pentru validarea prototipurilor ”turnulețul” de 37 de metri era arhisuficient. Bun! A venit Revoluția și întrebarea firească: ”Avem un turn pentru verificarea ascensoarelor. Ce facem cu el?”

Americanii au spus ”pas”, germanii, la fel!

S-a dat sfară-n lume, celor de la ”Otis”, liderul mondial, și celor de la ”Schindler”, barosani pe Europa. Li s-a spus că România le poate oferi o minunăție înaltă de peste 100 de metri, unde se pot testa ascensoare de mare viteză, ce ”zboară” cu șase metri pe secundă. „Clădirea are două ascensoare. Unul de marfă de 8 tone şi unul de oameni, cu o capacitate de şase persoane. Ăla de persoane nu merge, că a plouat în camera de maşini şi ne-a rămas doar cel de marfă, care însă are o viteză de înaintare de 0,3 metri pe secundă, încât îţi trebuie vreo 10 minute să ajungi până sus. Ca să nu se plictisească delegaţiile venite în vizită din afară, le-am pus acolo o masă cu pahare şi sticle de băuturi, ca până făceam plimbarea să povestim la un pahar”, descrie Lupu realitatea, deși pare o secvență din Kusturica. Ospitalitate-ospitalitate, dat oaspeții de seamă de peste mări și țări nu s-au lăsat impresionați. „N-au reacţionat, deoarece pentru <<Schindler>> turnul de 77 metri e suficient, deşi al nostru e mult mai impresionant decât al lor, iar americanilor le-ar fi un pic peste mână să traverseze ascensoarele pe ocean cu vaporul pentru teste, plus că ei au clădiri şi mai înalte decât a noastră. Nu prea i-a interesat nici partea de producţie, ci atât pe <<Schindler>>, cât şi pe <<Otis>>, cel mai mult i-a interesat partea de service pentru că în România, fiind montate 50.000 de lifturi, probabil că se poate câştiga bine din treaba asta”.

La sfârșitul anilor '90, ”IFMA” a fost cumpărată, de la stat, de către Ion Țiriac. De atunci, zvonurile tot ”curg”: s-a propus ridicarea unui ansamblu rezidențial, care să ”îmbrace” turnul de jur-împrejur, s-a mers pe varianta unui complex comercial, s-au avansat tot felul de proiecte futuristice. Până la urmă, turnul a rămas exact ca pe vremea lui Ceaușescu: o clădire uriașă, nefolosită. A scuze, pe ea se găsesc antenele de transmisiuni radio-tv-internet și GSM, plus bannerele companiei ce deține clădirea, cele ce fac reclamă la autoturisme...