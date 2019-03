Geniul din Medgidia! Theodor, tânărul român, care i-a vrăjit pe americani cu mintea lui sclipitoare

Theodor Florentin Furtună este elev al Liceului Nicolae Bălcescu din Medigidia. Nu este pasionat de vlogging și nici nu pare a fi genul de adolescent care ar asculta „Panamera” pe „repeat”. În schimb are o preocupare care ar putea conserva una dintre cele mai importante avuții ale țării.

Rezultatele obținute de luminatele minți ale tinerilor români la diverse olimpiade internaționale sunt de notorietate, iar vestea bună este că performanțele apar în fiecare an la un nivel și mai ridicat, iar acolo unde se întâlnesc cei mai inteligenți elevi ai planetei există, cu siguranță, și un reprezentant al ținuturilor mioritice.

Theodor Furtună a primit o invitație mai specială pentru această vară. Constănțeanul va merge în Statele Unite ale Americii la două dintre cele mai importante și respectate concursuri ale planetei.

Elevul Liceului Nicolae Bălcescu va participa la International Space Development Conference (ISDC), organizată de NASA și National Space Society, între 6 și 9 iunie 2019, în Arlington, Virginia și la faza finală a Olimpiadei Geniilor organizată de Oswego State University of New York, între 17 și 23 iunie 2019, în Oswego, New York.

MICA AFACERE CARE VA SALVA PARCURILE NAȚIONALE DIN ROMÂNIA

O să vă întrebați cum și de ce a ajuns Theodor Furtună să fie invitat să participe la Olimpiada Geniilor. Pentru că a avut o idee genială, evident. O idee, care cu costuri minime ar putea salva o avuție de preț a României. Parcurile Naționale, lăsate de multe ori în paragină, pot dăinui ani buni, dacă ideile tânărului constănțean vor fi puse-n practică. Americanii și-au dat seama imediat de potențialul lui Theodor și l-au invitat, alături de alți 29 de elevi geniali din lumea-ntreagă să-și susțină proiectul.

Cu siguranță, nu-i va fi ușor, însă nu o dată românii au demonstrat că inteligența nu ține cont de condiții și bani.

Theodor este elev în clasa a XI a la unitatea de învățământ amintită și pentru a ajunge aici, a fost nevoit să treacă peste multe faze eliminatorii ale Olimpiadei Geniilor. Proiectul său se numește „Stay Wild”. Elevul Liceului Nicolae Bălcescu a obținut la concursul NASA Ames Space Settlement, Premiul II, Categoria Eseu Literar, cu o lucrare originală - Nova Civitas Solis - în care a prezentat o posibilă organizare statală a unei stații orbitale.

Aventura constănțeanului în Statele Unite ale AMericii se va încheia la sfârșitul lunii mai, atunci când prin intermediul reprezentanților universității organizatoare a evenimentului, cei 30 de tineri geniali vor vizita marile universități americane: Harvard, MIT, Yale, Brown, Columbia și Universitatea Princeton.