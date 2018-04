Un fotograf român s-a aventurat în Pripiat, orașul-fantomă secerat de tragedia de la Cernobîl!

Un fotograf român și-a făcut curaj și s-a aventurat în orașul Pripiat, acolo unde tragedia de la Cernobîl și-a lăsat amprentele și astăzi. Chiar dacă au trecut 32 de ani de la tragedia ce a îngrozit întreaga planetă, locul pare înghețat în timp și urmele catastrofei sunt la fel de vii.

Era 26 aprilie 1986 atunci când s-a petrecut cel mai mare dezastru nuclear al omenirii. Era o zi ca oricare alta și nimeni nu bănuia că data de 26 va intra în istorie pentru totdeauna.

Accidentul s-a produs în timpul unui test de siguranţă, atunci când din cauza unei proceduri greșite a crescut nivelul energetic, iar învelişul de grafit al reactorului a luat foc. O explozie puternică a aruncat produsele fisiunii radioactive în atmosferă. 31 de oameni au murit pe loc.

Astăzi, la 32 de ani de la producerea celei mai mari tragedii nucleare ale istoriei, puțini sunt cei care au curajul să se avânte aici, căci radiațiile încă mai fac victime, iar specialiștii nu se feresc să recunoască asta.

Un fotograf român s-a aventurat în zonă

Un fotograf curajos din România a decis să se aventureze în Pripiat, oraș părăsit în zona de alienație din regiunea Kiev, Ucraina. Acesta a fost casă pentru lucrători ai Centralei Atomoelectrice de la Cernobîl.

Aurel Păduraru a publicat recent pe Bored Panda o galerie foto ce nu mai are nevoie de niciun fel de comentariu, totul alături de o mica pagină de jurnal făcută în urma experienței de la Cernobîl.

„Ca locuitor al României am auzit numeroase povești despre ceea ce s-a întâmplat la Cernobîl în aprilie 1986. Atunci, întreaga Europă era cuprinsă de panică din cauza incidentului nuclear din zonă. Toată viața am urmărit documentare, am citit povești despre locul cu pricina și am văzut poze cu evoluția orașului, în timp. Pe măsură ce anii au trecut am început să îmi doresc din ce în ce mai mult să am șansa de-a ajunge acolo și de-a vedea cu ochii mei cum arată locul.

În timp ce făceam fotografii acolo, în tot acel timp am avut sentimentul că pot vedea exact cum oamenii își părăsesc locuințele și viețile. Unii dintre ei au scris pe case faptul că nu vor uita niciodată ce visuri au avut acolo. Și aceste imagini mau făcut să trăiesc o experiență unică.

În doar câteva zile, mai bine de 48.000 de oameni au fost evacuați. Iar pozele surprinse nu mai au nevoie de niciun fel de comentariu”

Cine merge în zona afectată de tragedia de la Cernobîl?

Astăzi, pentru a vizita orașul, ai nevoie de un permis special. Zona este controlată de armată și oricine încearcă să se strecoare în locurile contaminate este imediat prins. Fotografii care obțin totuși permisul special respectă o serie de reguli dure: nu mănânci, nu bei, nu fumezi, nu te așezi pe jos și nu atingi niciun obiect din zona contaminată.

Când vrei să părăsești zona contaminată treci prin filtre speciale, menite să-ți indice dacă ai depășit nivelul maxim admis de contaminare.

Urmărește pozele din galeria foto de mai sus ca să vezi cum arată orașul-fantomă Pripiat, secerat de tragedia de la Cernobîl.