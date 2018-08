Amintiri din anii 2000 cu Claudia Pavel! Colaj de colecţie cu piesele trupei CANDY, la “Prietenii de la 10”. Aşa ceva nu vrei să ratezi!

De la “Mergem la mare”, până la “Lasă-mă în pace”, Claudia Pavel a venit la ”Prietenii de la 10” și a cântat un super colaj al trupei ”Candy”.

Aşa cum era de aşteptat, Florin nu a putut sta locului şi a acompaniat-o pe brunetă. Ce a ieşit? Un moment de colecţie!

Apărută în anul 2000, trupa CANDY este înființată de Laurențiu Duță și le are în componență pe Claudia Pavel, Giulia Anghelescu și Elena Vasilache (sub pseudonimul Selena). În același an apare primul album al trupei, numit Candy. La sfârșitul anului însă, Claudia Pavel părăsește trupa dedicându-se unei cariere solo, ulterior activând sub titulatura Cream.

