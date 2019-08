Nu ai voie să ratezi! Mangalița, un nou serial de comedie, în curând, la Antena 1!

Antena 1 pregătește pentru această toamnă un nou serial de comedie: Mangalița.

Nu e vorba despre celebrul “porc-somon, zero colesterol”, zis și “uleiul de măsline cu patru picioare” și nici nu are vreo legătură cu Mangalia, orașul de la malul mării. Mangalița e o localitate situată undeva în provincie, într-un loc idilic și frumos, în care corupția, absurdul și incompetența sunt la ele acasă. Mangalița e un oraș în care până și soarele răsare doar dacă vrea... primarul.

SERIAL MANGALIȚA . „Mangalița este o satiră a realității din administrația locală a orașelor mici, precum și a societății din aceste orașe. Am vrut să fim cât mai aproape de comicul involuntar al funcționarilor publici, așa că multe situații sunt inspirate din realitate. Vorbind despre personaje, este imposibil ca oricare cetățean al României să nu fi dat nas în nas cel puțin cu o parte din personajele din Mangalița”, spune Gabriel Popescu, producătorul general.

SERIAL MANGALIȚA . Ca să supraviețuiască politic și administrativ, mai exact, ca să prindă cel de-al optulea mandat consecutiv în fruntea urbei, domnul primar al Mangaliței, Stelian Manole, trebuie să organizeze el însuși o mică revoluție. Astfel, viața locuitorilor orașului Mangalița e dată peste cap de intrigile politice, administrative, mafiote și amoroase ale anturajului extrem de colorat și comic al domnului primar.

Despre cum controlează Domnu’ Stelu viața orășelului de provicie în fruntea căruia se află de 28 de ani, telespectatorii vor afla, în curând, numai la Antena 1.

SERIAL MANGALIȚA . Telespectatorii pot avea acces la imagini de culise și informații din timpul filmărilor, urmărind conturile oficiale ale serialului:

