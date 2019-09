Serialul de comedie Mangalița începe duminică, 29 septembrie, la Antena 1

Cel mai nou serial de comedie, Mangalița, are premiera duminică, 29 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1 și îl are în centrul atenției pe Stelian Manole, primarul aflat în fruntea urbei de peste 20 de ani. Rolul acestuia este interpretat de Teodor Corban, cunoscut publicului din filme precum A fost sau n-a fost? sau Poziția copilului și câștigător al premiului Gopo, în anul 2016, pentru rolul din filmul Aferim.

Primarul orașului Mangalița, Stelian Manole, a câștigat toate alegerile de până acum cu unanimitate de voturi. În prezent, el trage sforile să obțină cel de-al optulea mandat consecutiv. A fost prin toate partidele, e uns cu toate alifiile și știe toate șmecheriile. Poate să convingă pe oricine să facă orice și are pe toată lumea la mână cu ceva. Viața locuitorilor orașului Mangalița e dată peste cap de intrigile politice, administrative, mafiote și amoroase ale anturajului extrem de colorat și comic al domnului primar.

Filmările pentru serialul de comedie Mangalița s-au desfășurat pentru aproape două luni de zile în localitatea Bolintin Vale. Alături de actorul ieșean Teodor Corban, interpretul primarului Stelian Manole, în celelalte roluri principale joacă actorii: Ticu Pușcașu (inspectorul general Corneliu Istrate), Andreea Bibiri (doctorița Emilia Vulpe), Alina Berzunțeanu (directoarea economică Doina Rogojinaru și sora Emiliei), Angel Popescu (Marcel Rogojinaru, soțul Doinei), Ilona Brezoianu (Flori, secretara primarului), Nicu Banea (Gabi, nepotul primarului), Alex Bogdan (Sică, polițistul), Pavel Bârsan (Tudor, juristul primăriei) și Ștefan Pavel (Dumitru Bozovici, tânărul idealist care vrea să-l dea jos pe primar). Distribuția completă a serialului Mangalița numără 60 de actori. Regizorul artistic este George Dogaru, iar scenariul e semnat de Radu Crahmaliuc.

„Mangalița este o satiră a realității din administrația locală a orașelor mici, precum și a societății din aceste orașe. Am vrut să fim cât mai aproape de comicul involuntar al funcționarilor publici, așa că multe situații sunt inspirate din realitate. Vorbind despre personaje, este imposibil ca oricare cetățean al României să nu fi dat nas în nas cel puțin cu o parte din personajele din Mangalița”, spune Gabriel Popescu, producătorul general.

Despre viața din Mangalița și cum controlează Domnu’ Stelu viața orășelului de provincie în fruntea căruia se află de 28 de ani, telespectatorii vor afla, duminică, 29 septembrie, de la ora 20:00, numai la Antena 1.

Telespectatorii pot avea acces la imagini de culise și informații din timpul filmărilor, urmărind conturile oficiale ale serialului:

Facebook: https://www.facebook.com/primariamangalitaantena1

Instagram: https://www.instagram.com/primaria_mangalita/

Site-ul Antenei 1: https://a1.ro/primaria-mangalita

🐷 🆕 Vezi serialul Mangalița, online, pe AntenaPlay! Ai episoade integrale, de pe orice dispozitiv. Intră acum ⏩ https://s.a1.ro/RaVT3vA