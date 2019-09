Adriana Trandafir, detalii din culisele serialului „Sacrificiul”: „Am un soț pe care unii spun că îl manipulez, dar în realitate îl aduc la disperare cu un obicei al meu”

Adriana Trandafir a oferit detalii inedite despre serialul „Sacrificiul”, ce va avea marea premieră astăzi și mâine, de la ora 20.00, la Antena 1, dar și despre viața ei personală, dezvăluind, între altele, cum obișnuiește să își aducă soțul la disperare.

„Am și momente de delăsare. Mi le asum. Însă, tot timpul fac câte ceva. În rucsăcelul meu – garsoniera mea, cum îi spun eu – am ceva de citit, dacă nu pot ă citesc, croșetez, dacă nu pot să croșetez, am niște cuvinte încrucișate de desfăcut. Nu sunt disperată după telefon și laptop, deși le am. Am tot timpul ceva de făcut”, a spus Adriana Trandafir, invitată la „Observator”.

Actrița a dezvăluit și cum obișnuiește să îl aducă la disperare pe soțul ei și de ce „nu poate fi” un bun prieten.

„Zilele mele nu se aseamănă niciodată. Uneori, spre disperarea soțului meu – eu mă amuz – care mă întreabă sear ace program am în ziua următoare și îi spun că stau acasă și apoi mă sună la prânz și îi spun că sunt la Satu Mare, că între timp s-a schimbat. Întotdeauna încerc să mă plictisesc și nu pot niciodată. Încerc să fiu un prieten bun și nu pot niciodată să îi sun prima să le urez la mulți ani, de exemplu. Cine mă iubește, mă iubește cu defectele astea multe pe care le am”, a mai spus Adriana Trandafir.

„Îi mulțumesc Ruxandrei Ion că m-a ales pentru Fructul Oprit și că a vrut să fac parte și din această distribuție – un alt rol, o altă apariție, poate – mi-am vopsit părul, poate m-am mai și îngrășat puțin. În orice caz, a fost foarte grea trecerea asta de la Lina Broască la Veorica Zamfir”, a adăugat ea.

Despre personajul ei din „Sacrificiul”, Adriana Trandafir a dezvăluit că este o mamă iubitoare și „un ciob dintr-o oglindă a femeilor planetare”, despre care unii spun că își manipulează soțul.

„Structura filmului este axată pe trei familii foarte bine conturate. Familii serioase, cu mulți copii. Eu am trei fete. Sunt o mamă iubitoare, cu un soț pe care unii spun că îl manipulez, dar nu este adevărat. Este o femeie care își accept viața, soarta cu sufletul deschis. Este o femeie care își divinizează familia, fetele. Eu sunt un ciob dintr-o oglindă a femeilor planetare. Orice femeie se poate regăsi în Veorica Zamfir. Și orice om care privește aceste serial, de la un copil până la un om bătrân, își găsește un corespondent”, a mai spus ea.

Adriana Trandafir, alături de Maia Morgenstern, Ana Ciontea, Viginia Rogin, Marian Râlea, Claudiu Istodor, Mihai Sandu Gruia, Cristi Iacob, Denis Hanganu, Oana Cârmaciu, Ioana Blaj, Mihai Călin, Cristina Ciobănaşu, Oana Zăvoranu, Vlad Gherman, Doiniţa Oancea, Ana Creţu, Daniel Nuță, Alexandru Ion, Michaela Prosan, Cosmina Dobrotă, Andrei Barbu, Damian Draghici, Alina Florescu, Dorian Popa, Gabi Ciocan, Emi Baroc, Conrad Merincoffer, Bogdan Stanoevici, Julia Marcan şi Tudor Roșu vor putea fi urmăriţi în fiecare miercuri şi joi, de la 20:00, la Antena 1, în „Sacrificiul”.

