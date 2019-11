Ce s-a întâmplat în „Sacrificiul”, episodul 21. Lili și Mario au făcut amor! Laviniu a aflat adevărul despre Mădălin, iar Eva a suferit un șoc

„Nu mă poți obliga să o și iubesc! De fapt, nici nu-mi pasă de ea! O să facem nunta și gata! Apoi o să-mi văd de firmă! Abia aștept să văd cum o să fie ea fericită cu un soț absent!”, i-a spus Andrei tatălui său.

„Sacrificiul”, episodul 21. Lili a văzut filmarea cu partida de amor dintre Andrei şi Ioana. Un detaliu a scos-o din minți.

„Aş fi putut să trec peste orice, dar am văzut cum te uitai la ea! A, am înțeles! Ai plătit pentru câteva ore de plăcere… Pot să trec peste asta, dar am văzut cum te uitai la ea! La mine nu te-ai uitat niciodată așa! Am văzut cum vă mângâiați, cum o țineai în brațe. O doreai mai mult decât m-ai dorit pe mine vreodată!", i-a spus Lili lui Andrei.