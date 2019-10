Cristi Iacob și Tudor Roșu, provocările cu care se confruntă în serialul ”Sacrificiul”. Ce au declarat actorii

Cristi Iacob revine în seriale, după opt ani de când a făcut parte dintr-un alt serial produs de Ruxandra Ion. Prezent și în distribuția primului sezon al serialului Fructul oprit, Tudor Roșu este extrem de fericit de noul rol și de continuitatea colaborării cu Ruxandra Ion.

"Orice propunere pe care o primesc mă bucură, e firesc, pentru că este vorba despre meseria mea și mai ales fiind vorba despre un rol de lungă durată. Pe de altă parte, bucuria vine din faptul că lucrez cu niște oameni absolut superbi pe care îi admir și îi iubesc. În general, la proiectele de anvergură mai mare, personajele se descoperă și pe parcurs și au o doză de mister, fac însă tot ce pot ca să iasă cât mai bine, cât mai credibil și să rămână întipărit în mintea oamenilor”, spune actorul care îi interpretează rolul unui general în rezervă. ”Lucru curios pentru mine, întrucât este un rol matur, eu fiind obișnuit să joc puști năbădăioși, golani ori mafioți. Mă provoacă acest personaj, pentru că este unul rigid care are și o doză de comic, dar acel comic ia viață din situațiile cu care el se confruntă. Un alt aspect care mă provoacă este faptul că eu de fel sunt un tip mai expansiv, iar acum trebuie să mă țin în frâu și să dozez lucrurile ca să nu par isteric, deși este un general nervos!", mărturisește actorulCristi Iacob.

Tudor Roșu este un alt nume ales în distribuția serialului, prezent, de asemenea, și în primul sezon al serialului Fructul Orprit. Acesta s-a declarat fericit de continuitatea colaborării cu Ruxandra Ion:

„În perioada aceasta mă pregătesc pentru examenul de capacitate. Între toate orele de meditaţii, pregătiri legate de banchet, examenul la limba engleză, încheierea mediilor am primit o veste, adică propunerea doamnei Ruxandra Ion de a juca în serialul „Sacrificiul'. Recunosc, am rămas blocat câteva secunde, dar mi-am revenit brusc. Pentru mine este practic reîntoarcerea în familia, în echipa Ruxandrei Ion. Dacă s-a gândit la mine, dacă m-a ales pentru a face parte din distribuţia acestui serial, înseamnă că am făcut treabă bună în serialul Fructul oprit. Dacă Petru era un băiat dintr-o familie bogată, acum Romulus Octavian din serialul Sacrificiul' este un pic diferit. Nu mai este un copil atât de răsfăţat şi se pregăteşte pentru un examen important', dezvăluie Tudor Roșu.

Maia Morgenstern, Adriana Trandafir, Ana Ciontea, Viginia Rogin, Marian Râlea, Claudiu Istodor, Mihai Sandu Gruia, Bogdan Stanoevici, Cristi Iacob, Denis Hanganu, Oana Cârmaciu, Ioana Blaj, Mihai Cãlin, Cristina Ciobãnaşu, Oana Zãvoranu, Vlad Gherman, Doiniţa Oancea, Ana Creţu, Daniel Nuţă, Alexandru Ion, Michaela Prosan, Cosmina Dobrotã, Andrei Barbu, Damian Draghici, Alina Florescu, Dorian Popa, Gabi Ciocan, Emi Baroc, Conrad Merincoffer, Julia Marcan şi Tudor Roşu vor putea fi urmãriţi în fiecare miercuri şi joi, de la 20:00, la Antena 1, în Sacrificiul.

Serialul este produs pentru Antena 1 de Dream Film Production, o companie specializată în producția de fiction. Telespectatorii pot avea acces la imagini de culise şi pot vedea în timp real cum decurg filmările pentru Sacrificiul urmărind conturile oficiale ale serialului, pe Facebook, Instagram și Youtube.

Serialul este un „family drama' cu un scenariu original 100%, bazat pe fapte reale declarate istoric, dar şi pe fapte reale povestite de cunoscuţi. Producţia va intercala trei poveşti extraordinare, a trei familii din medii diferite. Filmările sunt în diverse locaţii spectaculoase din Bucureşti şi din împrejurimi.

🔺 Urmărește serialul Sacrificiul difuzat la Antena 1, online, pe AntenaPlay ⏩ https://s.a1.ro/hJTlLfu. Vezi episoade integrale, oriunde, oricând, de pe orice dispozitiv!