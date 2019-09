Dorian Popa a iubit începutul școlii, dar prima zi din clasa I l-a găsit… răvășit. „Eram tuns castron și aveam mulți dinți lipsă, iar mama tocmai primise o veste proastă de la doctorul meu”

Dorian Popa a iubit începutul școlii, dar prima zi din clasa I l-a găsit… puțin răvășit. Artistul, care face parte din distribuția serialului „Sacrificiul”, a povestit că atunci când a devenit elev avea celebra tunsoare castron și foarte mulți dinți lipsă.

„De fiecare dată, cel puțin când eram mic, spre sfârșit de august, început de septembrie, așteptam prima zi de școală ca pe ziua mea, ca pe Moș Craciun… Intervenea deja plictiseala aia de vacanță și, nu știu dacă e din generația mea mai veche sau se întâmplă și azi, dar îmi era dor de colegii mei. Am fost foarte interesat de momentul în care am schimbat școală primară cu gimnaziu și gimnaziul cu liceul. Era prima zi de școală cu diriginte, cu profesori, cu colegi noi. Eu am fost în V-VIII tot la colegiu, ba mai mult, eram prima generație de V-VIII din colegiu, din Constanța, am foarte multe amintiri frumoase legate de prima zi de școală”, a povestit Dorian Popa.

Despre trecerea de la grădiniță la clasa I, Dorian Popa a spus că a fost una ușoară.

„Prima zi din clasă I…a fost frumos. Trebuie să fiu sincer și să spun că nici nu îmi mai amintesc foarte mult, dar știu că a fost o trecere ușoară. Am fost la grădiniță la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța și am rămas tot acolo în clasele I-IV, continuând cu pian. Mare parte dintre colegi au urmat și ei același curs. Nu a fost o trecere-șoc pentru mine, cum s-a întâmplat atunci când am trecut de la I-IV la V-VIII”, a mai spus Dorian Popa.

Artistul, care joacă în „Sacrificiul”, a spus că în clasa I avea celebra tunsoare castron și foarte mulți dinți lipsă, în urma unui accident. Mama lui primise o veste proastă de la medicul lui.

„Clasa I știu clar că a început cu un Dorian Popa tuns castron și, mai mult, cu foarte mulți dinți lipsă, pentru că în vară aceea s-a întâmplat ceva… Am căzut cu dinții în treptele din față blocului și mi-am rupt, la propriu, cei șapte dinți de sus. Am avut o mare problemă, doctorul îi spusese mamei mele că nu îmi vor mai crește dinții, dar de unde, că mi-au crescut niște «lopeți» drepte –drepte. Am fost foarte norocos”, a mai povestit Dorian Popa.

„Sacrificiul”, noul proiect pe care Ruxandra Ion îl produce pentru Antena 1, este o saga de familie, cu un scenariu original 100%, bazat pe fapte reale declarate istoric, dar şi pe fapte reale povestite de cunoscuţi. Producţia va intercala trei poveşti extraordinare, a trei familii din medii diferite.

Serialul „Sacrificiul” va avea marea premieră pe 11 și 12 septembrie, de la ora 20.00, și va fi difuzat, la Antena 1, în fiecare miercuri și joi.

