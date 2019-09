„Sacrificiul”, episodul trei online. Eva, confesiune cutremurătoare! Secretul tulburător ce a marcat-o pe viață! „Nu am ținut-o niciodată în brațe! Ani au trecut până să fiu în stare să zâmbesc din nou!”

Eva Oprea (Maia Morgenstern) a făcut o confesiune cutremurătoare. I-a povesti mamei amantei soțului ei că a renunțat la un copil, în cea de-a șasea lună de sarcină. Fiica ei ar fi avut aceeași malformație la inimă ca Ștefania. Nu și-a ținut niciodată pruncul în brațe și a căzut într-o depresie din care și-a revenit cu greu, dacă și-a revenit.

„Știu ce înseamnă să pierzi un copil. La un moment dat, eu și Ștefan am hotărât să avem un copil. Băieții erau mari. Nu ar fi fost nicio problemă. Nu s-ar fi simțit neglijați. Și am rămas însărcinată, deși medicii mă avertizaseră că poate fi periculos să am un copil la vârsta mea. N-am ascultat. A fost o sarcină ușoară. Era o fetiță. La un moment dat, însă, prin luna a șasea, s-a descoperit că fătul avea o malformație congenitală la inimă”, a povestit Eva.

„La sfatul medicului, am decis să nu aduc pe lume un copil cu probleme. Și am renunțat la sarcină. A fost oribil. Practic, am născut un copil pe care nu l-am ținut niciodată în brațe”, s-a mai confesat ea.

Eva a recunoscut în fața Veoricăi Zamfir că fiica ei, Brândușa, a avut mai mult curaj decât ea.

„Brândușa a avut curaj. Eu n-am putut! Nu am putut să aduc pe lume un copil despre care știam că nu are nicio șansă la o viață normală. Un copil care ar fi fost o povară pentru Ștefan. Tot el s-a îndepărtat de mine, pentru că eram tristă, pentru că n-am putut să îmi asum decizia luată până la capăt. Am crezut că o să fiu puternică, tare. Ani au trecut până să fiu în stare să zâmbesc din nou. Iar Ștefan găsea acasă o femeie plânsă, tristă, deprimată și mută”, a spus Eva.

