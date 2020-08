„Sunt mânioasă!”. Maia Morgenstern, amendată în trafic! Pentru ce a oprit-o un polițist și ce i-a spus când a sancționat-o

„Eh. Sunt mânioasă. După spectacol m-am dus acasă, cu mașina. Puțin după ora 22. Victoriei colț cu Elisabeta. Conduceam prudent, pentru că obosită, pentru că în seara caldă de vară erau mulți pietoni la plimbare. M-a oprit o mașină de poliție. Am oprit, am pus masca de protectie, am deschis geamul. Agentul s-a apropiat. Fără mască. «Actele!» Am prezentat actele imediat și fără să întreb nimic…

Nu mă știam vinovată cu nimic. Nu aveam chef de discuții cu un necunoscut care nu poartă mască.

M-a întrebat «De ce ați așteptat la semafor? Era deja verde. Ați ezitat să porniți»”, a scris Maia Morgenstern, pe Facebook.

Actrița, care face parte din distribuția serialului „Sacrificiul”, a explicat că a ezitat să pornească mașina, pentru că în drum era o femei cu un bebeluș în brațe. Explicația, însă, a fost în zadar!

„Am explicat că în drum era o femeie cu un bebeluș în brațe, cu un cărucior, cu... se codea să treacă, ai departe, să se oprească, să se întoarcă.

Subliniez, aveam mască și vorbirea îmi era îngreunată. Se înțelegea, probabil, mai greu ce spuneam.