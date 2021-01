Oana Cârmaciu, fotografie înduioșătoare cu soțul și copilașul său. Cum au fost surprinși și cum arată actrița din Sacrificiul

Serialul Sacrificiul, adaptat după sarcina Oanei Cârmaciu

Artista a aflat vestea sarcinii atunci când filmările pentru serial erau în plină desfășurare.

Scenariul serialului Sacrificiul a fost modificat în momentul în care actrița a rămas însărcinată, astfel că și personajul interpretat de Oana, Ioana Popescu, a devenit mamă.

Actrița nu a plănuit să rămână însărcinată, dar acum se bucură de fiecare moment pe care această perioadă i-l oferă: „Sarcina n-a fost ceva plănuit. Am spus de când mă știu că îmi doream să fiu o mamă tânără și la un moment dat chiar am specificat vârsta de 26 de ani. Dar atunci aveam 6 ani și părea că nu știu ce spun.

Realist vorbind, credeam că voi avea un copil undeva după 30 de ani, imediat ce voi fi <<pregătită>>. Însă toate lucrurile minunate care mi s-au întâmplat până acum au venit neanunțate, așa că nu pot decât să fiu foarte fericită. Fiecare zi e o experiență nouă și interesantă și am fost suficient de norocoasă încât să sufăr foarte puțin pe parcursul sarcinii până acum”.

Oana Cârmaciu s-a putut lăuda cu o sarcină de invidiat, pentru că nu a trecut prin multe perioade grele, dar nici nu a avut pofte exagerate.

Citește și: Oana Cârmaciu a trăit un moment groaznic la filmările pentru „Sacrificiul”! Ce s-a întâmplat la scenele de amor.

„Nu am făcut victime în jurul meu, nu merge nimeni la 4 dimineața după un fruct pe cale de dispariție care poate crește doar într-o pădure tropicală pentru că eu nu pot trăi dacă nu-l mănânc în acel moment. Cât timp am mereu ceva dulce prin casă, toată lumea e în siguranță. În rest, nu am renunțat la nicio activitate pe care o aveam și înainte.

Sunt foarte multe senzații și sentimente pe care nu le pot descrie și pe care nu cred că le-aș fi putut trăi prin niciun fel de altă experiență. Cât despre Ioana, personajul pe care îl interpretez în Sacrificiul, a rămas gravidă datorită mie, nu cred ca era în plan, dar n-am primit reclamații, pare fericită cu ce i se întâmplă. Așa am deschis un nou capitol și în viața ei și a multor oameni din jurul ei”, a mai spus actrița pentru a1.ro.