Protagonista serialului Sacrificiul, Mădălina Bellariu, a ales Tanzania pentru a se bucura de zilele libere de la filmãrile pentru Sacrificiul

Actrița care a apărut alături de Jude Law în The Young Pope a preferat să se relaxeze în Tanzania în safari, după ce a petrecut Crăciunul în familie și a rămas impresionată de locurile în care a ajuns: “Am petrecut Crăciunul alături de părinții mei, în fiecare an încerc să fac tot posibilul să fiu acasă de Crăciun. În preajma revelionului am plecat în Tanzania în safari. A fost o experiență unică, foarte greu de descris în cuvinte. Am trăit momente emoționante, un mix de frică, plăcere și entuziasm. Am observat îndeaproape leii, elefanții, girafele, zebrele, leoparzii. Compania prin care am rezervat călătoria donează 100% din profitul lor către protecția animalelor sălbatice din Tanzania. Din cele nouă zile în care am stat în Tanzania, șapte dintre ele le-am petrecut în diferite zone protejate precum Ngorongoro și Parcul Național Serengeti. Simt că experiența pe care am avut-o m-a ajutat în evoluția mea pe plan personal. Am descoperit alte culturi, am văzut cum trăiesc maasaii, singurul trib african care are permisiunea de a locui în zona protejată Ngorongoro. Ei reușesc să locuiască alături de animalele sălbatice pentru că se spală cu anumite plante pentru a ţine hienele și leii la distanță, se hrănesc cu carne de vită, lapte și beau inclusiv sângele de la vacă, dar niciodată nu vânează animalele sălbatice!”

Sacrificiul, cel mai nou proiect al Ruxandrei Ion, va continua începând cu 12 si 13 februarie cu cel de-al doilea sezon al îndrăgitului serial. Proiectul este un “family drama” cu un scenariu original bazat pe fapte reale declarate istoric, dar şi pe fapte reale povestite de cunoscuţi.