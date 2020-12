Sacrificiul, cel mai urmarit serial in 2020 pe AntenaPlay

Sacrificiul, o poveste iubita de toata lumea, a ocupat locul 3 in cele mai cautate emisiuni din AntenaPlay si pe locul 2 in top 3 cele mai vizionate emisiuni si seriale dupa Asia Express in anul 2020.

Iata un moment bun sa urmaresti intreaga poveste, cu cei mai indragiti actori romani, in vacanta de sarbatori langa un ceai cald si un brad impodobit.

Aboneaza-te si vezi integral cele doua sezoane, fara pauze publicitare, de pe orice dispozitiv: