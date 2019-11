Episoade speciale în serialul Sacrificul. Au fost filmate secvențe în închisoarea de la Pitești. „ A fost un moment foarte special”

Primul episod al serialului Sacrificiul în care se arată adevărata poveste a celor trei surori şi a părinţilor lor va fi difuzat în această seară, după Observatorul orei 19.

Experimentul Pitesti este un experiment de reeducare, deci de transformare totala a credintelor, ideilor si atasamentelor celor de acolo prin tortura continua, fizioca si morala, in scopul eliminarii oricaror valori anterioare, al renegarii credintei religioase, a familiei proprii, a preferintelor politice si pentru transformarea acelor oameni in niste simple unelte, simple marionete ale regimului comunist

„Este o invitatie politicoasa la a gandi, la a reflecta, si din punctul meu de vedere, la reconciliere. Nu e deloc in spirit revanşard. Nu este o zgandarire a unor rani, a unor suferinte, intr-un scop revansard, nu starnim ura, dimpotriva, luciditate, intelepciune, reconciliere, concordanta.” , a declarat Maia Morgenstein.

Sunt marturii de acolo impresionante, cei care au pus la cale si care au executat aceste torturi au avut o imaginatie bolnava sia u creat niste troturi si ritualui de neconceput pentru noi astazi, inclusiv ritualuri satanice in care liturghia crestimna era transforata in tortura, detinurii erau crucificati, erau obligati sa isi abjure credinta in fata celorlalti.