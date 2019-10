Lili vrea cu orice preț să o dea afară din casă pe Ioana: "O să înnebunească micuța!"

În serialul Sacrificiul, episodul 8, Lili (Michaela Prosan) vrea, cu orice preț, să o dea afară din casă pe Ioana (Oana Cârmaciu).

Lili a falsificat un bilet cu ajutorul căruia vrea să o izgonească pe Ioana din casă deoarece simte că este o amenințare pentru relația ei cu Andrei

"Ioana trebuie să plece din casa asta. O să înnebunească micuța când o să citească", spune Lili cu o răutate care i se citește în privire.

"Doamnă Oprea, biletul ăsta e o capcană! E o umilință pe care eu chiar nu o înțeleg. Eu nu am stat în casa asta pentru bani. Eu am renunțat la cariera mea, am renunțat la rezidențiat pentru un copil orfan", încearcă să explice Ioana care simte că este ceva putred la mijloc.

Fetița de care are grijă Ioana sare plângând în brațele ei și o imlporă să nu plece de lângă ea. "Ioana te rog să nu pleci, te rog să nu mă lași singură, numai pe tine te am."

