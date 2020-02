Actrița Oana Cârmaciu din Sacrificiul a aflat sexul copilului! „Am suferit foarte puțin”

Oana se poate lăuda cu o sarcină de invidiat, pentru că nu a trecut prin multe perioade grele, dar nici nu a avut pofte exagerate:

Oana Cârmaciu din Sacrificiul se pregătește să devină mamă

"Nu am făcut victime în jurul meu, nu merge nimeni la 4 dimineața după un fruct pe cale de dispariție care poate crește doar într-o pădure tropicală pentru că eu nu pot trăi dacă nu-l mănânc în acel moment. Cât timp am mereu ceva dulce prin casă, toată lumea e în siguranță. În rest, nu am renunțat la nicio activitate pe care o aveam și înainte. Sunt foarte multe senzații și sentimente pe care nu le pot descrie și pe care nu cred că le-aș fi putut trăi prin niciun fel de altă experiență. Cât despre Ioana, personajul pe care îl interpretez în Sacrificiul, a rămas gravidă datorită mie, nu cred ca era în plan, dar n-am primit reclamații, pare fericită cu ce i se întâmplă. Așa am deschis un nou capitol și în viața ei și a multor oameni din jurul ei".