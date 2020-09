Andreea Ibacka şi Mihai Călin, cuplu în serialul Adela de la Antena 1

„În noul proiect Adela am rolul lui Paul Andronic, un patron media de televiziune şi alte mijloace mass-media. Paul este un tip familist, căruia îi place să locuiască într-o casă mare, înconjurat de întreaga familie. La un moment dat, vestea că are un copil de care nu ştia îi dă peste cap întreaga existenţă, dar şi pe cea a familiei lui!”, mărturiseşte Mihai Călin despre personajul său. Actorul s-a bucurat foarte tare de revenirea pe platoul de filmare: „Am nişte colegi foarte tineri şi foarte entuziaşti, foarte frumoşi, deştepţi şi talentaţi, alături de care am lucrat mult la pregătirea acestui proiect, aşa cum îi place producătoarei noastre, Ruxandra Ion, dar şi mie. Un pic cam ca la teatru, adică am avut 3-4 săptămâni de pregătire, de repetiţii, ceea ce e foarte important, pentru că ne uşurează mult munca în creionarea personajelor. Mai mult de atât, sunt foarte fericit că încep acest proiect acum, zilele astea. Vin după 6 luni în care nu am jucat deloc, abia în ultima lună am avut 5 spectacole de teatru. Ne-a lipsit mult, a fost o perioadă foarte grea, pentru toată lumea!”

De curând, Antena 1 a dat startul filmărilor pentru Adela, un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Producția este o adaptare liberă după serialul O hayat Benim / This is my life, produs de Fox Turcia, adaptarea fiind semnată de Simona Macovei, Radu Grigore, Conrad Mericoffer, Bianca Mina și Ruxandra Ion.