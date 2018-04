Gina Matache dă tot din casă! Cu cine seamănă micuţa Jessica şi cine o alintă cel mai tare: "Recunosc, acaparez totul"

După botezul micuţei Jessica, Gina Matache a venit la Agenţia VIP pentru a vorbi despre cel mai frumos eveniment din viaţa Deliei şi a Oanei

"Nu mă simt bunica, am senzaţia că abia acum învăţ lucruri despre cum se creşte un copil. Eu i-am făcut primele poze, am postat prima oară pe Facebook, recunosc că acaparez totul... Cred că şi Jessica va fi artistă, are ceva special. Seamănă cu Răzvan foarte mult, nu cu Oana. Am nişte gineri extraordinari, sunt familişti şi muncitori", a povestit Gina Matache, la Antena Stars.