Incredibil cum arăta Raluca Turcan înainte! Află acum ce studii are și cum a ajuns vicepremier

Însă, războiul dintre cei doi a continuat și în spațiul public. Invitat la una dintre emisiunile Mihaelei Rădulescu, Orban a încercat să o ironizeze pe colega sa, dedicându-i o melodie. Răspunsul Ralucăi Turcan fiind ”la mine va fi fără efect!”, continuând cu altă replică, bătând un apropos la versurile melodiei, ”bătaia pentru mine n-ar avea efect, pentru că am făcut și arte marțiale.”

În noiembrie 2018, la alegerile parlamentare, Turcan a candidat din partea PDL pentru funcția de deputat în Sibiu. A câștigat cu aproximativ 47% un nou mandat. Potrivit declarațiilor sale, Turcan spune că este economist și specialist în comunicare și relații publice, cu toate că în Parlament a activat mai mult în domeniul educației, datorită statutului de membru al comisiei de învățământ al Camerei Deputaților.

Ce studii are vicepremierul României?

Potrivit CV-ului, Raluca Turcan a absolvit în 1999 Academia de Studii Economice, Facultatea de Relații Economice Internaționale, cu o diplomă în economie și SNSPA București, având și un master în Comunicare și Relații Publice.

Aceasta a mai urmat și un curs postuniversitar de perfecționare în domeniul securității și apărării naționale: Securitate și Bună Guvernare, din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, la Colegiul Național de Apărare. Tot Raluca Trucan declara că în perioada 1996 și 1999, a fost bursieră a Institutului Puşkin din Moscova, de unde ar fi obținut o „diplomă în rusă comercială”.

„Eu am absolvit Facultatea de Relaţii Internaţionale a Academiei de Studii Economice din Bucureşti. După admiterea la această facultate, am primit o bursă din partea Guvernului României, din partea ţării mele. Am privit această bursă de câteva luni la Moscova ca pe o şansă de a acumula cunoştinţe”, spunea Turcan despre bursă.

