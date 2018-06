Familia regală ar putea pierde o groază de bani din cauza pozelor sexy cu Meghan Markle

Avocații publicației franceze Closer vor folosi poze sexy cu Meghan Markle, Ducesa de Sussex, pentru a ataca suma de 92.000 de lire pe care un judecător i-a obligat să o plătească lui Kate Middleton, în urma publicării imaginilor din luna de miere a lui Kate si William, în care Middleton apare topless.

În septembrie 2012, revista Closer publica o fotografie din luna de miere a proaspăt căsătoritilor, în care Kate Middleton făcea plajă topless.

În urma procesului, cuplul regal a primit despăgubiri în valoare de 92.000 de lire, cu toate că avocații lor ceruseră inițial peste 1 milion de lire. Suma stabilită de judecător este un record absolut, cazurile de încălcare a vieții private fiind sancționate până atunci cu câteva sute de lire.

Reprezentanții legali ai Closer vor să obțină o micșorare a sumei. Pentru asta, vor aduce ca probe fotografii, dar si un clip video în care Meghan Markle se dezbracă în timp ce prepară burgeri. Filmul a fost realizat în 2013 de cei de la Men's Health și se numește „Grilling Never Looked So Hot With Meghan Markle”.

Francezii vor să dovedească faptul că femeile care acum beneficiază de titluri regale s-au folosit în trecut de felul în care arată pentru a câștiga celebritate. Se pare că în proces vor apărea mai multe fotografii și clipuri video.

Recursul se va judeca la Curtea de Apel din Versailles.