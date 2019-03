„Nu te uita!”. Cum făcea amor Michael Jackson cu Lisa Marie Presley. Ce îi cerea starul soției lui în dormitor

Lisa Marie Presley ar fi dezvăluit detalii picante despre cum făcea amor cu fostul ei soț, Michael Jackson. Starul nu i-ar fi permis soției lui să îl vadă fără machiaj și ar fi avut anumite preferințe în dormitor.

Aceste dezvăluiri ale fiicei lui Elvis Presley au fost făcute publice de J. Randy Taraborrelli, în cartea „Michael Jackson”.

Michael Jackson, care avea numeroase operații estetice, motiv pentru care nu îi permitea soției lui să îl vată fără machiaj.

„După prima lor partidă de amor, Lisa Marie a vrut să aprindă luminile, iar Michael Jackson a sărit din pat și a alergat către baie, astfel încât ea să nu îi poată vedea trupul”, arată J. Randy Taraborrelli.

„Michael Jackson s-a întors cu 20 de minute mai târziu, machiat complet și purtând un capot din mătase. Apoi au făcut amor din nou”, a adăugat autorul J. Randy Taraborrelli.

Acesta susține că lui Michael Jackson îi plăcea ca Lisa Marie Presley să poarte bijuterii în dormitor și că amândurora le plăcea să joace anumite roluri. Însă, fiica lui Elvis Presley nu a dezvăluit niciodată ce roluri alegeau.

„Nu am crezut că Michael a făcut ceva greșit. Am crezut că a fost acuzat pe nedrept și, da, m-am îndrăgostit de el. Am vrut să îl salvez. Am simțit că pot să fac asta”, a spus Lisa Marie Presley despre Michael Jackson, care a fost acuzat că a abuzat sexual băieți cu vârsta de 7 ani, în locuința lui.

Michael Jackson și Lisa Marie Presley au fost căsătoriți în perioada 1994 – 1996.