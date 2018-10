3 moduri super stylish în care să porți haine de blană

Hainele de blana au acaparat zona de street fashion anul trecut, iar sezonul acesta au revenit in forta. Le vedem in revistele de moda, pe retelele de socializare, pe strada si probabil ca cei mai multi dintre noi le avem deja si in garderoba personala. Nici nu este de mirare ca sunt atat de indragite, avand in vedere modalitatile nenumarate in care pot fi purtate si aerul foarte glam pe care il aduc chiar si celei mai banale tinute. Daca inca nu ai avut curajul sa adopti si tu acest trend, suntem siguri ca, odata ce vei citi acest articol, le vei indragi si tu. Iata 3 moduri super stylish si la indemana oricui in care sa porti haine de blana.

Poarta haine de blana in tinute all black

Tinutele all black sunt preferatele multor femei. Fiecare dintre noi avem zile si zile. Uneori nu avem dispozitia necesara sa gandim o tinuta foarte elaborata, asa ca cea mai la indemana solutie este sa imbracam o maleta sau un tricou negru, alaturi de o pereche de jeansi si sa incaltam pantofi sport sau niste bocanci super comozi. Dar de ce sa lasi starea de spirit sa iti afecteze si modul in care arati? Poti foarte usor sa adaugi la aceasta tinuta o haina de blana si sa beneficiezi de un plus de stil si eleganta. Accesorizeaza cu lanturi foarte lungi, sau o pereche de creole supradimensionate si completeaza look-ul cu o palarie Fedora sau o bereta. Poti sa optezi fie pentru haine de blana in nuante neutre, fie sa risti cu o culoare puternica, precum rosu.

Poarta haine de blana cu piele sau latex

O alta modalitate foarte chic si extrem de usor de abordat de a purta haine de blana este sa le combini cu pantaloni din piele ecologica sau latex. Inca o data, este alegerea ta daca preferi sa conturezi un look monocrom sau iti place sa combini culorile intr-un mod imprevizibil. De exemplu, daca vrei sa obtii o tinuta foarte stilata, dar intr-o nota foarte simpla, alege o haina de blana intr-o nuanta neutra si combin-o cu o pereche de pantaloni negri si o helanca. Opteaza pentru bocanci masivi si completeaza cu manusi de condus si un rucsac, toate din piele. O asemenea tinuta este foarte versatila si poate fi purtata in nenumarate circumstante.

Poarta haine de blana cu blugi skinny si cizme peste genunchi

Avand in vedere ca hainele de blana sunt voluminoase, poti sa le porti cu incredere cu blugi skinny. Ca sa eviti o combinatie banala, adauga tinutei tale un aer foarte sexy si extrem de cool cu ajutorul unei perechi de cizme peste genunchi, din piele lacuita sau velur. In partea de sus poti sa alegi un tricou cu mesaj sau o helanca simpla careia sa ii adaugi un choker din perle sau un colier masiv. Daca simti nevoia, poti sa adaugi o centura oricarei haine de blana pe care o vei purta. Mai ales daca esti mignona, acest artificiu te va ajuta sa iti conturezi silueta si sa nu pierzi vizual cativa centimetri din inaltime.