Vara este momentul în care trebuie să fii mult mai atentă cu tenul tău decât ai fost până acum, în restul anului. Și asta pentru că pielea ta poate avea de suferit din cauza temperaturilor ridicate, a bacteriilor și a prafului din atmosferă.

Iritațiile, arsurile, acneea, dar și alte infecții sunt posibile în această perioadă din an, motiv pentru care trebuie să ai mereu la îndemână cele mai bune soluții de contracarare.

6 probleme frecvente cu pielea cu care o femeie se confruntă pe timpul verii

1. Acneea

Transpirația, bacteriile și uleiurile eliberate de piele pot reprezenta un amestec nociv pentru porii tăi, care mai departe poate conduce la erupții de acnee. E important să folosești un prosop curat pentru a te șterge de transpirație, să porți mereu haine curate și să aplici de fiecare dată cele mai bune produse de îngrijire a tenului pentru această perioadă din an.

2. Pielea uscată

Timpul petrecut expusă la soare, apa din piscină și chiar aerul condiționat pot fi de vină pentru tenul uscat cu care te lupți pe timpul verii. Dacă simți că pielea ta e uscată și începe să te irite, e important să urmezi anumite sfaturi utile. După ce ai ieșit din piscină, trebuie să intri în duș și să folosești neapărat șampon și gel de duș, pentru pielea și părul tău. Folosește creme cu protecție solară atunci când ieși afară, dar și creme antibacteriene. De asemenea, e important să ai mereu la tine în permanență o cremă hidratantă.

3. Foliculita

Cauzată în dese rânduri de stafilococul auriu, foliculita apare în orice zonă a corpului unde există păr și reprezintă o iritație care se manifestă prin apariția unor puncte roșii, care în anumite cazuri provoacă chiar și dureri. Dacă faci sport, pentru a evita această problemă pe timpul verii, trebuie să te schimbi imediat de haine după antrenament și să faci un duș. De asemenea, e important să eviți baia în jacuzzi, dacă nivelul de clor nu este controlat, iar în zilele în care este excesiv de umed și cald ar fi recomandat să nu porți haine mulate pe corp.

4. Melasma

Se regăsește mai ales în rândul femeilor și se manifestă prin apariția unor pigmentații de culoare maronie la nivelul gâtului sau feței. Poate fi provocată de factori genetici, dar și de expunere solară, iar pentru tratament trebuie obligatoriu să mergi la un specialist.

5. Pielea opărită

În clipa în care transpirația nu poate fi eliberată din corp, aceasta se strânge sub piele și dă naștere acelor pete pe care le recunoaștem sub numele de piele opărită. Pentru a putea scăpa de ele trebuie să porți haine din bumbac care să nu fie strânse pe piele, să faci sport în perioadele mai răcoroase din timpul zile, ori dimineața la prima oră, ori în preajma apusului și să ai mereu grijă să îți ții sub control temperatura corpului, prin dușuri reci, ventilatoare sau chiar cu ajutorul aerului condiționat.

6. Arsurile

Expunerea îndelungată la soare poate provoca arsuri, care în anumite situații sunt chiar destul de grave. E important ca de fiecare dată să folosești o cremă cu protecție solară și, pe cât posibil, să te protejezi cu o pălărie, pentru a nu suferi și alte complicații din cauza temperaturilor extreme de pe timpul sezonului cald din an.

