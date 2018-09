Așa se machiază o vedetă! Emily Ratajkowski, femeia cu cei mai frumoși sâni naturali, își dezvăluie secretele de frumusețe

Potrivit Emiliei Ratajkowski, machiajul este unul dintre cele mai importante aspecte în viaţa unei femei. Chiar şi aşa, fotomodelul britanic nu îşi petrece mai mult de 5 minute în faţa oglinzii.

Pasionată încă din adolsecenţă de paleta de farduri, Emily le arată acum fanelor cum îşi realizează ea un machiaj de seară într-un timp record.

Emily Ratajkowski este o sursă de inspiraţie pentru tinerele din Marea Britanie. Are un stil de viaţă sănătos şi este adepta unui look natural. Vedeta are, însă, câteva secrete atunci când vine vorba de frumuseţe. Primul pas, spunea ea, atunci când ne fardăm este să ne hidratăm corespunzător tenul. Abia apoi putem aplica cu încredere fondul de ten.

Emily Ratajkowski a mărturist, însă, că abia acum 3 ani a învăţat cum să realizeze un machiaj ca la carte. Iar acum îşi fardează inclusiv prietenele.