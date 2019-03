Cum obtii un machiaj impecabil? Invata sa aplici corect produsele cosmetice!

Majoritatea femeilor intampina dificultati in ceea ce priveste una dintre cele mai importante reguli in machiaj: blending-ul! Poti avea cele mai bune produse cosmetice, dar daca nu stii cum sa le aplici, rezultatul nu va arata niciodata pe masura asteptarilor. Cea mai dificila parte este sa combini fardurile de pleoape si sa faci o trecere fireasca, avand un aspect profesional. La inceput poate parea imposibil, insa daca vei exersa, vei invata cu siguranta sa realizezi un machiaj care sa arate superb.

Foloseste un primer!

Una dintre primele conditii pentru a obtine un blending impecabil este sa folosesti o baza pentru fardurile de pleoape. O varianta foarte buna si la un pret accesibil este baza de la Melkior Professional. Aceasta are rolul de a conferi un aspect mat si neted pielii, pentru o aplicare mai usoara a fardului de pleoape. De altfel, primerul intensifica si creste rezistenta machiajului. Se poate aplica fie cu o pensula de machiaj, fie pur si simplu cu degetele.

Alege pensulele de machiaj potrivite!

Fiecare dintre noi are pensule preferate atunci cand vine vorba despre blending. Dar un lucru este cert in toata aceasta ecuatie: rezultatul final depinde de calitatea pensulelor pe care le folosesti. Bineinteles, nu poti avea niciodata prea multe, insa trebuie sa ai minimum doua in portfard. Secretul este sa le speli cu regularitate si sa nu folosesti aceeasi pensula pentru fardurile deschise si inchise la culoare deopotriva. Astfel, vei avea nevoie de o pensula plata si moale, pentru a aplica fardul pe pleoapa mobila si pe arcada, precum si o pensula de machiaj pentru estompare. Este recomandat ca ambele sa fie realizate din par natural.

Incepe sa aplici fardurile de pleoape!

Pentru inceput, aplica pe jumatatea interna a pleoapelor fardul deschis la culoare. Apoi, poti aplica fardurile mai inchise pe masura ce te indrepti catre exteriorul pleoapelor. Intre timp, va fi nevoie de blending permanent, pentru a te asigura ca vei obtine un machiaj firesc. Foloseste pensula de blending de-a lungul pliului ochiului pentru a estompa marginile si a aplica nuantele dorite. Daca folosesti mai mult de doua farduri, este necesar sa repeti acest pas dupa fiecare nuanta aplicata. In caz contrar, se va vedea clar unde se termina fiecare culoare in parte, ceea ce suntem siguri ca nu-ti doresti.

Dupa ce aplici cea mai inchisa nuanta, va trebui sa folosesti pensula de machiaj pentru blending in miscari circulare de-a lungul colturilor externe ale ochilor. Astfel, vei contura o forma in „V” care sa se intinda pana pe pliul ochilor si de-a lungul genelor superioare.

Curata greselile!

Acum ca totul este estompat, este posibil sa observi ca ai aplicat fardurile mult prea in afara colturilor exterioare ale ochilor sau ca ai realizat o forma care nu te avantajeaza. Nu este cazul sa te panichezi, poti sa folosesti un buretel eggshape umed pentru a indeparta orice greseala.

De altfel, poti folosi pudra translucida daca ai blenduit prea mult, iar umbra creata se intinde prea mult. Alege o pensula moale (o alta, una curata) si redu-i dimensiunea. Acum ai un machiaj perfect!