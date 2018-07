De ce sa alegi rochiile lungi pentru evenimente speciale?

Nu incape indoiala ca rochia lunga ocupa un loc aparte in garderoba oricarei femei. Rochia lunga transmite eleganta, avand un anumit rafinament care innobileaza silueta. Atunci cand va decideti sa purtati rochii lungi, ar fi bine sa tineti cont de cateva chestiuni simple. Daca vorbim la modul general, rochiile lungi se poarta la ocazii speciale si in spatii organizate pentru asemenea ocazii. Rochiile lungi vaporoase sunt, de asemenea, modele pentru sezonul cald.

Multi specialisti in moda spun ca exista multe femei care gresesc atunci cand aleg sa imbrace rochii lungi in cadrul diverselor evenimente la care participa. Designerii si criticii de moda spun ca tinerele domnisoare nu trebuie sa isi faca un obicei din a purta rochii lungi pentru ca acestea le imbatranesc. De asemenea, exista situatii in care doamnele mature isi doresc sa transmita seriozitate si prestanta, dar imbraca rochii scurte sau midi care, dincolo de faptul ca le intineresc, le fac sa arate usuratice.

Pentru 2018, specialistii recomanda rochiile de seara lungi din tull si dantela, acestea fiind cele mai elegante si deosebite modele in cazul in care participi la un eveniment formal, cu dress code White sau Black Tie. Materialul numit tull transmite feminitate si este indicat pentru ocaziile festive. Un plus de eleganta si rafinament se poate obtine daca alegi sa combini o rochie cu fusta din tull si corset sau o rochie cu top din dantela sau voal. Acestea iti vor da incredere in fortele proprii, transmitand celor din jur ca au in fata o femeie increzatoare si seducatoare, chiar daca, in realitate, tu esti o fire timida.

O rochie de seara lunga cu crapatura sexi pe picior poate reprezenta cel mai indraznet mod de a te afisa la un eveniment de gala. Fiindca ne aflam in sezonul cald, din garderoba de vara nu trebuie sa lipseasca rochiile lungi confectionate din materiale vaporoase, usoare, potrivite pentru activitatile de peste zi. In cazul participarii la anumite evenimente speciale, in anotimul cald alege rochii in culori indraznete din matriale de calitate pe care le poti asorta cu accesorii speciale si extreme de delicate. Acestea te pot ajuta sa devii vedeta evenimentului la care participi.

Rochia lunga arata bine pe orice corp, avand avantajul ca iti va scoate in evidenta toate atuurile de care dispui. In comert exista o multitudine de modele , putand cumpara orice iti place, in functie de culorile pe care le preferi sau in functie de anumite croieli speciale care crezi cat i se potrivesc. Indiferent ca vorbim de o rochie de zi sau pentru serviciu, vei gasi modelul care sa ti se potriveasca cel mai bine.

Daca te decizi sa alegi o rochie lunga cu imprimeuri, este indicat sa te orientezi dupa regula conform careia trebuie sa se tina cont, in primul rand, de raportul inaltime persoana-dimensiunea printului. Pentru o femeie mica de statura sunt indicate rochiile cu imprimeuri mici, delicate, altfel printul de pe rochie va strica imaginea tinutei ceea ce va da celor din jur senzatia de prost-gust. Pentru femeile minione sunt indicate imprimeurile verticale, aici amintind dungile. Acestea au avantajul ca dau senzatia de subtirime si alungesc trupul. In cazul in care decizi sa alegi o rochie versatila, trebuie sa stii ca ai avantajul ca o poti transforma usor cu ajutorul accesoriilor pe care le porti la diferite tinute de ocazie.

Rochiile in culori neutre sunt garantia succesului, fiind ideale atat pentru zi, cat si pentru seara. Culori precum negru, maro, gri, alb, bleumarin merg aproape in orice combinatie. Pentru un plus de rafinament, alege o curea eleganta asortata cu o panglica din saten. O alta alegere interesanta poate fi o esarfa cu un print delicat.