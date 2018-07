De ce sa porti margele din pietre semipretioase?

Cei care poarta bijuterii cu margele din pietre semipretioase vor fi intotdeauna o atractie pentru cei din jur, transmitand eleganta si rafinament, indiferent de situatia in care s-ar afla. Cu atat mai distinsa va fi persoana in cauza, daca aceste bijuterii sunt purtate la evenimente exclusiviste, unde tinuta este pe primul plan.

Traim vemuri in care oamenii vor sa se distinga de cei din jur, dorindu-si sa nu mai fie catalogati drept "oile care fac parte din aceeasi turma". Nu mai este un secret pentru nimeni ca fiecare dintre noi isi doreste sa se individualizeze in societate, apeland la diverse trucuri si mijloace care sa il ajute in atingerea acestor scopuri. In primul rand, se mizeaza pe individualizarea fizica pentru ca, la nivel de imagine personala, se face prima triere in ochii celor din jurul nostru.

Din acest motiv, multi aleg sa etaleze insemne care sa ii faca deosebiti in ochii celorlati. Una dintre metodele care scot in evidenta rafinamentul si bunul gust al unei persoane, mai ales al celor de sex feminin, este afisarea in public avand la gat margele din pietre semipretioase. In functie de piatra semipretioasa pe care o alegeti, veti avea ocazia sa transmiteti celor din jur multa energie pozitiva si, totodata, veti da senzatia ca aveti o minte extrem de creativa. Nu numai ca vei da senzatia, dar asta va deveni certitudine pentru multi iar succesul tau va fi garantat in orice impejurare.

In plus, daca combinatiile de pietre semipretioase pe care le faceti sunt dintre cele mai reusite, veti avea surpriza sa descoperiti ca prietenii va vor cere sfatul si vor dori sa stie cum ati ajuns la rezultatele afisate. Cu siguranta vor dori si ei sa arate la fel iar, pentru a atinge acest tel, vor veni si te vor trata ca pe un profesionist al make-up-ului. O distinctie aparte, in ultima vreme, ofera bijuteriile facute de mana, asa-numite handmade, care, prin modul lor de prelucrare, sunt obiecte unicat. Daca aveti imaginatie, veti sti cu siguranta cum sa le alegeti pe cele mai reusite pentru ca piata este plina de asemenea minunatii.

O ocazie buna pentru a gasi bijuterii din pietre semipretioase confectionate de mana este participarea la diverse targuri de profil, astfel de evenimente organizandu-se periodic pentru pasionati. Un astfel de loc reuneste laolalta cei mai pasionati si, totodata, pe cei mai talentati creatori de gen. Aici veti descoperi lucuri cu adevarat iesite din comun si nu ne indoim ca vei reusi sa iti alegi ceea ce iti place dintr-un asemenea loc. Targurile de acest gen sunt, de asemenea, ocazii nemiapomenite de unde sa alegi cadouri pentru cei dragi pe care iti doresti sa ii iei prin surprindere. Totodata, margelele din pietre semipretioase se pot transforma in cel mai placut cadou cu ocazia marilor sarbatori.

In afara de faptul ca vei reusi sa atragi privirile celor din jur si sa starnesti invidia celorlati, nu uita ca despre pietrel semipretioase se spune ca apara trupul de diverse afectiuni si au influente energetice pozitive. Se spune ca anumite tipuri de pietre semipretioase isi arata calitatile doar daca sunt purtate de anumite persoane. In acest caz, daca doriti sa stiti ce piatra semipretioasa vi s-ar potrivi, va puteti ghida dupa cateva principii. De pilda, ele pot fi alese in functie de anul si luna nasterii precum si de anotimpul in care v-ati nascut. In general, se spune ca luna ianuarie, de pilda, este asociata cu rubinul iar celor care sunt nascuti in februarie li se potriveste de minune ametistul. De asemenea, luna martie este asociata cu hematitele.